2021年8/23~8/29 十二星座塔羅運勢：金牛桃花運佳易淪為濫情，水瓶好財運適合投資

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：死神逆－山窮水盡疑無路，柳暗花明又一村，需要耐心等待結果好轉。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子牡羊座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情或是機會有可能會有逆轉，切記要好好把握重新獲得的機會。

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快，沒有對象的人可能還要在努力一陣子才會有好的邂逅。

金牛座：聖杯騎士逆－情感比較容易氾濫，行為舉止不夠穩重，容易讓人覺得虛偽。

貴人星座：處女座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●○

整體：

這星期金牛座的朋友們在情緒上比較容易有失控的情形產生，也容易出現不夠穩重的舉止令人覺得虛偽或是不夠成熟。

工作：

感性容易戰勝理性的一週，工作上容易出現溝通問題或是根本就沒有把事情做好，也要注意自己的工作態度，不要太意氣用事。

感情：

桃花運雖然不錯，但對每個異性都好容易淪為濫情，小心將真正好的對象嚇跑囉！有情人的人容易因為情緒化而影響到對方，要多加留意。

雙子座：聖杯A逆－內心的情感面比較淡薄，就算表面上掛著笑容，內心還是不快樂的。

貴人星座：天秤座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這週在情感層面依然比較薄弱，整體生活上就算遇到過年也較為無趣，跟他人的交際也顯得較為淡薄表面。

工作：

要留意身邊是否有虛情假意的小人，表面上好像很和善可親，背地裡卻狠狠的捅你一刀，也要留意他人所說的話真假有多少，要客觀一點。

感情：

溝通不良很難勾起真正的情感流動，很難找到愉快的感覺也很難真正感動，容易感情破裂，要多留意。

巨蟹座：金幣四逆－要隨時留意自己金錢的去向，小心因為一時失控導致收支失衡。

貴人星座：魔羯座

小人星座：雙子座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們在情緒上容易感到不安，而且容易因為一時的衝動導致荷包大失血，所以一定要確實的紀錄自己金錢的去向。

工作：

這星期巨蟹座的朋友們很容易在工作上遇到瓶頸，或是真的打不起精神好好做事，導致工作進度拖延等，容易影響到自己的工作地位喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們在感情上較為平淡，可能會因為用錢觀念不同或是有些想法沒辦法溝通而爭吵，建議別太固執，各退一步海闊天空。

獅子座：寶劍八正－容易因為想太多而侷限自己，無法突破困境反而讓自己更痛苦。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們雖然平常比較沒有什麼其他心思，但這星期比較容易因為想太多了而作繭自縛，建議能夠放鬆點，別給自己太大壓力才能看得更遠。

工作：

工作上容易遇到一些瓶頸無法突破，建議能夠多聽取他人的意見，集思廣益來解決問題會比較好。事情並不是想像中的那麼糟糕，不要自己嚇自己喔！

感情：

容易因為想太多而自己陷入無法跳脫的無線迴圈，建議獅子座的朋友們遇到事情的時候先聽聽身邊好友的意見，不要一個人想太多喔！

處女座：權杖七逆－手邊同事有許多狀況發生，容易有應付不來的情況發生，力不從心。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友們這星期容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔!

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸，建議處女座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期處女座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力，感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議處女座的朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

天秤座：聖杯二正－和諧穩定的一週，與人相處愉快之外，有合作關係也相當順利。

貴人星座：獅子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●●○

整體：

天秤座的朋友們這星期與人之間的相處很愉快，不管是和情人或是朋友之間都能夠相處得融洽且開心，心情也很不錯喔。

工作：

這星期天秤座的朋友們適合團隊上的分工合作，只要是合作關係都會有不錯的發展，要是有生意上的合作案也可以考慮一下！

感情：

這星期與情人的相處融洽愉快，單身的人如果有曖昧對象感覺也會很好，沒有曖昧對象的朋友們也有機會遇到心儀的人出現喔！

天蠍座：星星逆－容易意識混亂思考不周的一個星期，沉溺在不切實際的幻想中。

貴人星座：雙魚座

小人星座：天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

天蠍座的朋友這星期的比較容易有意識混亂的現象，平常理智又溫和人人好的態度可能很容易變成荒亂不堪，也很容易沉溺在許多不切實際的幻想當中，要多注意。

工作：

工作上容易把一切太過理想化而設立遙不可及的目標，建議天蠍座的朋友們在設立目標應該好好想想實際狀況才是。

感情：

這星期天蠍座容易對對方感到無可奈何，人際上也容易對友情甚至愛情感到幻滅，很多問題有可能只是誤會，要好好釐清才行。

射手座：權杖女王逆－容易因情緒失控而事倍功半，要留意與人之間的互動。

貴人星座：水瓶座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期射手座的朋友們可能會因為情緒較容易失控而影響到工作或是日常生活的事情，建議射手座的朋友們要多多修身養性，不要因小失大！

工作：

這星期射手座的朋友們情緒上卻更容易暴躁不安，要多加留意不要影響到工作，跟同事之間的相處也很容易判斷失常而有些不愉快。

感情：

這星期的感情容易因為情緒問題而導致爭吵，過於霸道或是任性容易讓另一半感到壓力很大，無理取鬧的情況也需要多加留意喔！

魔羯座：聖杯三正－可以好好享受朋友之間相處歡愉的氣氛，適合團體合作的一週。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

平時魔羯座的朋友們比較難以捉摸一點，但這星期魔羯座的朋友們心情都不錯，會花蠻多時間在朋友身上的，可以把握機會多認識些朋友喔！

工作：

這星期魔羯座的朋友們適合需要團隊合作的工作，與人之間溝通和諧，工作也充滿了歡愉的氣氛喔！

感情：

魔羯座的朋友們這星期感情方面很愉快，單身的朋友們容易在團體或是朋友圈裡面認識新對象，有伴侶的人也會給對方許多關心與疼愛喔！

水瓶座：金幣A正－頭腦清晰，財運狀況良好的一週，適合投資或是作些理財規畫。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期的財運狀況很好，工作上會有不錯的報酬，或是有很不錯的標的可以去努力，建議水瓶座的朋友們可以趁這個時候多做些功課喔！

工作：

這星期水瓶座的朋友們按部就班的將自己份內的工作做好，不用刻意去討好上司或是攀關係，靠自己的實力就可以得到不錯的回報！

感情：

這星期水瓶座的朋友們可以考慮帶另一半去吃頓豐盛的大餐，或是買個小禮物送對方，讓感情悄悄的升溫喔！

雙魚座：力量逆－富有壓力以及無力感的一週，容易因為外在因素放棄自己堅持的事情。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們這星期環境中容易有壓力使得各位倍感無奈，也很有可能深思熟慮後放棄自己原本堅持的事情，建議各位可以再撐一下，吃苦當吃補吧！

工作：

這星期雙魚座的朋友們也許在工作上會面臨到龐大的壓力，感覺上有點力不從心，不過希望各位可別因為這樣喪失意志力，努力撐過去就會沒事的！

感情：

也許會有爭吵的發生，倍感無奈，但只要好好溝通，是沒有什麼大問題的，不要因為環境帶來的壓力而遷怒對方喔！