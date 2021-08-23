【圖像占卜】好想談戀愛！年底前你會開出怎樣的桃花呢？

這張圖是權杖國王，權杖國王是一個積極追求自己目標的國王，對於自己未來也有很多期待，你也在追求自己的愛情嗎？也想要有一個目標可以前進嗎？ 那我們一起來看看年底前你會有什麼桃花吧！

A星球

B山與太陽

C權杖兔子國王

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A星球 金幣騎士 太陽：務實的緣分

在年底前你會遇到一個比較務實的人，這個人可以療癒你過去在感情中的一些傷痛，不過這個人也需要你慢慢經營，因為對方也是一個慢熱的人，他需要從朋友開始當起，然後慢慢地了解彼此，進而發展成一段戀人的關係，也就是當你放慢自己的步伐，試著從朋友的角度當起，你會有機會遇到這樣美好的緣分，以及不要先入為主覺得就一定要跟哪個人在一起，而是敞開心胸的去認識新朋友的心態，也建議你在生活中慢下來，當你越慢，你越能感覺到真實、踏實的愛是什麼模樣。

B山與太陽 聖杯騎士 月亮：丟直球，愛情就來了

你是一個敏感的人，在過去的戀愛中，你很容易照顧他人，也會不小心用盡自己的心力，不過在年底前，你有機會遇到一位溫柔且願意付出的對象，不過缺點是對方比較被動一些些，在表示自己情感的時候比較收斂，所以當你默默地也發現這段曖昧時，你可以丟更多球，或更直接一點，當你越直接，這段關係會發展得越順利。另外其實你在愛情中是一個希望握有主導權的人，而不是一直配合著，所以這個對象也會讓你學習到你要的是什麼樣的愛情。

C權杖兔子國王王 寶劍騎士 力量：明白自己像要的

在年底前，會有來來去去的桃花在你身邊，有些可能來自於工作，有些可能是天外飛來一筆，不過你的內在是渴望被照顧，想要在愛情中當個孩子，所以那些看似沒有肩膀，或是說不出所以然的桃花，要記得放生，而真正適合你的是願意給你承諾跟安全感的對象，而不是你要花很多力氣去照顧的人，另外因為你容易喜歡會講話、看似有才華的對象，但這些對象某些時候是地雷，因為你只看到他們的表面，你要看到是你「真正的需求」。

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