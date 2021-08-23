威力彩27億今晚開獎！身分證尾數有「4數字」大發偏財 曝「提升中獎機率」妙招
威力彩19日晚間開獎，根據派彩結果，頭獎再度摃龜，已經連41摃，台灣彩券表示，下期頭獎累積獎金上看27億元。許多本期鎩羽而歸的彩迷們，已紛紛摩拳擦掌準備繼續努力。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師在臉書分析指出，身分證尾數有「4數字」大發偏財。
1、尾數0
0為圓圈也代表圓滿，0也為宇宙起點，因此有接通宇宙能量的數字，此數有偏財運，建議時常將身分證置放在門口打開45度角的地方代表財位，能提升中獎機率。
2、尾數5
5為五路財神，因此尾數5為財神數字，建議身分證上有5這個數字的人，早晚都要各喝五杯水，能提升自身財氣。
3、尾數8
尾數8，尾數8為中國人說的「發」，同時倒過來看也是無限大符號，代表有無限財運與財氣，建議可以在包包或皮夾放上蝴蝶結，再將身分證置於皮夾或包包代表雙層無限大，能擴張財氣。
4、尾數9
尾數9為陽氣最大之數，因為9為最大單數，同時也是最吉利的數字，9也代表長長久久，財氣將會長長久久，建議可以找9個小竹籤綁起來，再放入平常放身分證的地方，就能將財氣留在身邊。（編輯：許苡晴）
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