唐綺陽星座運勢／白羊留意捲入不當誘惑，處女忙於調度錢財

【唐綺陽星座運勢週報8/23-8/29】

重要星象：太陽處女，日、水、火皆在處女。

太陽進處女，職場議題成為生活主旋律，著手建立SOP流程，展開職場上的變動。日、水、火皆在處女，想要動手收納、清潔周遭環境，以行動排解焦慮與不安，過去被隱藏的亂象或在角落看不見的議題，有機會被解放出來、浮上檯面，趁勢做出清理。

工作注意：金牛、雙子、巨蟹、魔羯

金牛：想做出表現，要靠自己爭取

雙子：頭過身就過，事情沒想像中可怕

巨蟹：職涯中有較大的轉變

魔羯：審慎考慮改變路線的可能性

桃花注意：白羊、獅子、天秤、水瓶

白羊：注意不當的誘惑，避免被捲入

獅子：有粉絲型桃花，自行斟酌是否接受

天秤：多一點細心，注意別踩到對方的線

水瓶：遇到金桃花，感到有點困擾

財運注意：處女、天蠍

處女：錢財多有調度，忙於奔波

天蠍：理財關鍵時刻，應多查看帳務狀況

健康注意：射手、雙魚

射手：有過勞傾向，休息養生刻不容緩

雙魚：抓緊機會多休息，好好補眠

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