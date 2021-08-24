【盧恩符文占卜】渴望浪漫！測你多容易在愛情中鬼遮眼？

▲每個人都渴望有一段浪漫的愛情故事，但現實生活中卻不見得這麼理想，測自己多容易在愛情中鬼遮眼？（圖／秉麟提供）

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

每個人都渴望著有一段浪漫不已的愛情故事，但現實生活中不見得都可以遇到這麼理想的感情發展，甚至在愛情中還會遇到各路妖魔鬼怪。

無論自己有沒有感情經驗，都可以依照下列選項來挑選最有感覺的符文，讓今天就讓我們一探究竟，自己多容易在愛情中鬼遮眼？

選項I. Ingwaz | 05/14-05/28 | 鬼遮眼 ☆☆★★★

（與圖片上選項I為相同符號，但寫法不同）

愛情就宛如一場試煉，面對各式各樣的感情關係，都會覺得是自己選擇的，所以每段關係都會走著相對穩定、長久，然而這樣的心態也導致自己會下意識的選擇比較辛苦的感情路徑，甚至在愛情中會合理的說服自己沒有被鬼遮眼，隨著經驗提升，才逐漸會明白如何在關係中找到合適的相處模式，而不是壓抑著自己在關係中，讓雙方都覺得非常痛苦難耐。

選項II. Othala | 05/29-06/13 | 鬼遮眼 ☆☆☆★★

與其說感情容易陷入鬼遮眼，不如說旁人的聲音會間接、直接的影響自己的判斷，有些時候自己或許還稍微能夠理性的判斷方向，但在這個選項下，很容易受到家人、親近的人、友人等影響，導致自己原先安然無恙，卻在最後被遮的不要不要，雖然相信他人是一件非常好的事情，但要懂得為自己設好停損點，才不至於受到他人牽引，忽略了自己真正的內心聲音。

選項III. Hagalaz | 10/28-11/12 | 鬼遮眼 ☆★★★★

在這個選項下，要不、不會輕易陷入感情的狀態，要不一投入進去就瘋狂的直到結束，史詩級般的愛情，這也因為自身有意願產生感情連結，所以任何事情發生都覺得合理、正常，除非到最後一刻清醒過來，才會真正看清或看懂整段關係到底發生什麼事，選到這個選項的朋友們，在展開一段關係之前，別忘了放慢腳步，先好好觀察、留心，再踏入這段戀情。

選項VI. Ansuz | 08/13-08/28 | 鬼遮眼 ☆☆☆☆★

本身過於理性分析每件事情，即便在投入感情之前，也會非常客觀、冷靜的判斷，與其說愛情鬼遮眼，反而比較容易因為太過冷靜而錯失機會，將每件事情都過度的條理分析，甚至會以數據來檢視不同感情發展，當然這種特性的朋友們，有些時候可以試著讓自己失控一些，畢竟在感情上不是以理性在談論的事情，如何讓自己放鬆且投入其中，也變得非常重要。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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