每日星座愛情運勢2021/8/30 本日熱情星射手座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情、親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：芭比粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯五逆：對情人感到有點失望，可能是對方不夠貼心、細心，內心總莫名感到落寞，卻也不想跟對方重新解釋一次自己要的是什麼。

雙子座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○○

金幣四正：因為缺乏安全感而想要把對方抓牢牢，不管是奪命連環摳或是逼問行程等都有可能會上演，可能會讓對方感到壓力甚大。

巨蟹座－幸運數字：8 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖A逆：對情人的熱情下降不少，平常總是對對方熱情滿滿但今天卻也提不起什麼勁，比較想宅在家裡追劇或是打電動。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

處女座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍四正：熱烈付出一段時間後會想要休息一下，對感情的熱烈度會下降，可能也變得比較冷淡，不喜歡整天膩在一起。

天秤座－幸運數字：0 幸運顏色：深藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯八逆：對於現有的感情可能會比較失望，想要放棄這段感情去找更好的，或是覺得自己一個人也許更好，建議要先好好想清楚是不是只是一時的衝動呢？

天蠍座－幸運數字：3 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖九逆：對一些一直存在彼此之間的問題會想要開始著手改變，需要很大的耐心以及不斷的溝通，要堅持下去才能看到成果。

射手座－幸運數字：6 幸運顏色：寶石紅

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

權杖八正：跟對方感情很甜蜜的一天，無論要去哪裡或想做什麼都能夠得到很熱情的共鳴，一切也都進行得很順利。

魔羯座－幸運數字：0 幸運顏色：姜黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣六逆：很容易因為自己自信心不足而打翻醋罈子，對情人莫名的掌控力也會讓對方窒息，可能會有關鍵爭吵的發生。

水瓶座－幸運數字：7 幸運顏色：橘色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

教皇逆：個人狀態比較不好，也容易跟對方因為一些小事情起爭執，例如對一些社會新聞或是他人的事情看法不同而鬧矛盾。

雙魚座－幸運數字：2 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件是否能夠成就更進一步的情感狀況。