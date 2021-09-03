【塔羅測驗】後疫情時代！經濟復原下，你的投資計劃是什麼？

在生活上我們慢慢的學會與病毒共存，維持一種暫時性的平衡。面對先前停擺的經濟狀況，現今也漸漸的看到復甦，在這個後疫情時代的來臨，接下來該怎麼迎接衝擊及找出其因應策略，未來又要如何安排自己的投資計劃呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：回歸本質，不求廣泛 》 先好好檢視一下自己本身有多少籌碼，是你現在最要思考的事。在疫情爆發之後，各國開始減少全球化的依賴，正視了各產業鏈的結構問題，其實許多的假設與擴大都該在這個時間點被看清，反映出最真實的情況，可以好好整理本質變成了一個重點，沒有讓過去的三心二意綁住自己的理由，未來去蕪存菁能讓計畫重獲優勢，獲利是從變局後的新商機而來！

選B的你：減少風險，降低支出 》 也許有些人能在投資市場的殺進殺出之間，賺取不少利潤！但是目前的你，可別使用這樣的方法來操作，雖然可能你有察覺到供需出現失衡，正是大家口中說的危機就是轉機，在這瞬息萬變的這個時刻，極高可能有第三方的外力變化介入，例如政府單位的支持、敵對勢力的攜手合作，這些都會衝擊你原本的計劃，倘若躁進就有可能會造成損耗，得緩步調整！

選C的你：轉型數位，巨幅成長 》 無論是多觀察跟科技有關的投資，或是本身要開始嘗試線上網路交易、手機APP程式下單等媒介來進行資料的獲取，這一些都是你很重要的課題！當然你早就發現到這樣的變革，已經著手設想在不同情境，該用什麼方式來應對，什麼商業模式改變了、競爭優勢又在哪裡？未來面對這股巨浪，得多點彈性，用以柔克剛的心情來看待，控制得宜將為你所用！

選D的你：不再集中，多方布局 》 死守一個自己原先了解的事物，在這個被疫情打亂一切的時代之中，已經沒有什麼過往的規劃可依循，也沒人告訴你未來該怎麼做，許多的經驗法則都已經不再適用，唯一的辦法就是自身去體會！所以只能將力氣分散，別把雞蛋全都放進一個籃子之中，未來得留意分配型態的變化，產業的勞動力也有可能會隨時調整，所以能有靈活的自由移動才是上策！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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