9月開始好運直直來！「4星座」擺脫厄運衰事　金牛遇貴人幫助，雙魚運勢好轉

生活中人人都遭遇過困難，主要看你用什麼樣的心態去面對，有的人就很悲觀，時常覺得自己特別命苦，所以整天都在抱怨，這樣日子只會越過越糟糕。但是有的人就不同了，他們樂觀向上，因此一切會慢慢變好起來。而很快地，8月又來到尾聲了，到底十二星座中哪些人9月會擺脫衰事，好運降臨呢？搜狐命理專欄《星了個星座》就點名以下「4星座」。

金牛座：遇到幫助

金牛座在之前的日子中一直都過得不太順，因為他們的性格比較耿直，所以在生活中常常一不小心就把別人給得罪了。金牛座很多時候想要好好做一件事，但是苦於得罪的人太多了，總有人在背後算計他們，所以他們怎麼做都不行，一直過得很艱難。好在金牛座為人真誠，總會有人看到他們的內在美，會願意幫助金牛座一把。在這個九月，金牛座就得以幸運的遇到貴人，有了對方的幫助，金牛座就能夠厄運退散。

獅子座：找到出路

前段時間獅子座整體發展並不好，每天都感覺有很大的壓力，做事情找不到方向，導致獅子座一點前進的動力都沒有，他們開始變得頹廢不堪，每天都只想著休息，一點奮鬥精神都沒有。但是好在進入九月，獅子座很快就可以重新振作起來，並且運氣也會變得越來越好。獅子座重新找到自己的方向目標，內心十分明確自己應該做的事，所以他們重新恢復了鬥志，對自己的人生也有了新的規劃，新的生活正在等著他們。

天蠍座：積極調整

當一個人渾身都充滿負能量時，那麼他們做事情更容易遭遇失敗，而這反過來又更加影響情緒，所以各種環環相扣，把自己搞得精疲力盡，這就是前半年的天蠍座。他們每天都渾渾噩噩，非常的混沌抑鬱，所以厄運也會纏上他們，做什麼事都得不到任何的結果，讓天蠍座一度很恐慌。而當他們開始意識到自己不能再這樣繼續下去的時候，天蠍座就學著重新調整自己的狀態，讓自己變得正能量爆棚，每天都是充滿陽光，所以九月好運也開始降臨到他們頭上。

雙魚座：心態平衡

很多人一遇到事情就會暴跳如雷，這樣的處事方法是沒有辦法讓自己進步的；相反，自己反而是會變成情緒的奴隸，很容易會被情緒牽著鼻子走。而雙魚座就不同了，生活中他們一直都是心態很平衡的那種人，不管遇到什麼樣的狀態，他們始終能夠用積極樂觀的態度去對待。很多人都會因此同情雙魚座，覺得他們本應該過上很不錯的日子。但是雙魚座自己倒不會自怨自艾，他們挺感恩當前擁有的一切。正是因為如此，在這個九月，雙魚座會運勢好轉過來。（編輯：許苡晴）

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