本月是處女座的月份，太陽進入處女座，處女座的能量告訴我們，這個期間是好好的檢視日常生活是否自律，好好的規劃生活日常的點滴，會讓你的生活更加的有秩序喔！

牡羊座：本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】本月的你與人往來覺得特別輕鬆舒服，好似大家都覺得你是他們很好的傾吐對象，然而你也能以一種清明的態度面對這樣的人際關係而不覺得困難，這是一個能善加利用的優勢。

【愛情運勢】有伴侶的人，特別感性地想照顧他人或被照顧都覺得很舒服，沒伴侶的人，覺得寂寞的時候，可將重心轉移到公益弱勢身上，會覺得找到出口。

【財富運勢】財運狀況不錯，但只是暫時或短期的好運。

金牛座：請善用手邊的充沛資源

本月好運指數：★★★★★

【整體運勢】一如往常的好，不會有什麼突發事件來打擾，想做的事情都能穩穩地進行，雖然覺得有點無趣，卻是將還沒結束的事情，做個好結尾的好時機，畢竟有些事情是需要這樣有資源的時刻完成才不枉費過去的努力。

【愛情運勢】感情上有伴侶的人就是過著老夫老妻的生活，很穩定但覺得無聊；沒伴侶的人因為生活圈或要求的條件太高，還是很難遇到喜歡的人。

【財富運勢】穩定的投資與收入，投資方向最好以穩當的方式進行會較有利。

雙子座：急於表現自己的結果，是得到更多失敗

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】此牌的運勢代表著你會急於獲得勝利，而奮不顧身的跟他人搏鬥，但你卻未必能佔上風，而感到壓抑與不甘心。

【愛情運勢】有伴侶的人，會很容易跟對方因價值觀不同而有所爭執；沒伴侶的人，對於愛情抱持著不太認真的態度，而讓人覺得討厭。

【財富運勢】沒有規劃的財富，終於在這個時後吃到苦頭，而總覺得錢不夠用。

巨蟹座：受到注目，小心自己的態度

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】受到許多人的注意，各種挑戰接踵而來，但你依然能應付的遊刃有餘，但要小心因為這樣而趾高氣昂的態度而得罪別人。

【愛情運勢】有伴侶的你，跟伴侶會有許多熱烈的交流，不過要小心不要過於任性；沒伴侶的你，會有很多邀約，可以把握機會。

【財富運勢】有短線的獲利機會，最好見好就收，因為衝動而容易消費的狀況要小心。

獅子座：展現王者的風範，勇敢的接受挑戰吧

本月好運指數：★★★★☆

【整體運勢】會有一些挑戰等著你去面對，然而這是一個學習的好機會，雖然不見得輕鬆，但卻能讓你邁向另一個階段，這挑戰雖然很累，但你卻甘之如飴。

【愛情運勢】有伴侶的你，會特別希望關係可以更進一步而積極的想取得伴侶的認同；沒伴侶的你會有條件不錯的桃花出現，請好好把握。

【財富運勢】原本投資的物件有機會再獲利，或是能找到不錯的投資標的都值得試試看。

處女座：緊縮與殘酷的現實生活，讓人喘不過氣來

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】不管做什麼事情都有一種被拖著無法動彈的無力感，這種無力感通常來自物質上的不滿足或現實殘酷的問題，於是會讓人無法前進並更趨於保守。

【愛情運勢】有伴侶的人，會覺得之間時常為了錢財而爭吵，價值觀難以一致；沒伴侶的人，對於自己非常沒信心而無法追求任何對象。

【財富運勢】緊縮的金錢壓力讓你覺得很苦悶，這個時候保守財富是你唯一能做的事情。

天秤座：快狠準的行動力

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】本月有著來自四面八方的狀況要各個擊破！你有著極大的動力讓事情速戰速決地完成，雖然感覺像是打戰般的辛苦，卻也意外的讓你解決了很多以往沒解決的事情。

【愛情運勢】有伴侶的你，本月會跟伴侶一起完成某些事情而使得感情昇華；沒伴侶的你，有喜歡的對象不妨趁機表示你的愛意，會有成功的機會。

【財富運勢】有短期投資的偏財運，可以好好把握。

天蠍座：換個方式進行，運勢就能逆轉勝

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】你所有認定有自信的事物，在這一刻忽然覺得完全失效，你開始懷疑自己是否該繼續下去，卻發現自己猶如困獸之鬥難以掙脫，其實只要改個方式或想法就能突破難關。

【愛情運勢】有伴侶的人會發現以前樂得輕鬆的相處，對方已不再吃你這一套，而感到煩惱；沒伴侶的人，會對於追求喜歡的人感到很挫折。

【財富運勢】自認為的有腦袋的賺錢，其實根本敵不過其他因素的變化，因此感到挫折。

射手座：以一種臣服的情緒，接受難以接受的事實

本月好運指數：★☆☆☆☆

【整體運勢】這張牌告訴我們，沒有最低只有更低！意思代表反正已經到了這一步妳也沒什麼好害怕失去，你的心智甚至已經臣服於這樣的狀況而不覺得痛苦。

【愛情運勢】有伴侶的人，反正問題已經很清楚呈現出來了，不如趁這個時候解決，或許會得到你意想不到的結果。

【財富運勢】有可能損失財物，但這會讓你以後對於這樣的損失更加小心，算是得到一個教訓吧！

摩羯座：新的發現，回歸充電時期

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】這是一個學習的好時機，暫時拋開以前的成見，當個全新的你會讓你學習到以前沒有想過的知識，雖然目前不會有立即的幫助，卻能讓你打開新的領域。

【愛情運勢】有伴侶的你，很理性的了解與伴侶之間的問題在哪，並不急著解決；沒伴侶的你，有著談天說地的親密的好朋友，但也只限於如此。

【財富運勢】沒有明顯的好財運，一切都還是未知數，但此週學習理財的知識能讓你後續看漲。

水瓶座：角力的鬥爭是無可避免

本月好運指數：★★★☆☆

【整體運勢】會遇到很多權力鬥爭的事端，而且可能會被有權力上位的人給打壓，卻又很難脫身，因為這種情況並非是一時的狀態，而是長期累積下來的環境造成，這個時候的你明哲保身是最明智的選擇。

【愛情運勢】有伴侶的人，會對於各自的利益有角力的爭鬥；沒伴侶的人，可能會遇上爛桃花，小心為妙。

【財富運勢】這張牌看似黑暗，但在財富上卻是不錯的牌，代表你會有清楚的商業腦袋替你賺進財富。

雙魚座：不想面對現實，暫時休息一下

本月好運指數：★★☆☆☆

【整體運勢】覺得只想逃離現狀，不想處理任何狀況，雖然明知道挑戰還在後頭，應該備戰才對，卻怎樣都不想面對，或許暫時讓自己鬆一口氣，也是沒辦法的選擇。

【愛情運勢】有伴侶的人，覺得自己跟對方的關係得過且過的很不安定卻又不想改變。沒伴侶的人，對愛情沒有任何期盼。

【財富運勢】建議不要輕舉妄動，這段期間任何投資都是危險的，請先觀望一陣子。

澤誼的人參青紅燈

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