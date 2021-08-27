2021年8/30~9/5 十二星座塔羅運勢：處女心血來潮亂花錢，雙魚看清過去錯誤的感情

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：星星正－對生活充滿憧憬，樂觀且正面，也願意去好好努力的一週。

貴人星座：天秤座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

牡羊座的朋友們這星期的心情不錯，對於生活也會有正面積極的態度，不管發生什麼事情都可以樂觀以對，當然自然而然一切都會越來越好。

工作：

這星期牡羊座的朋友們在工作上可能會有不錯的機會可以發揮所長，要好好把握喔！若是遇到挫折，也不要輕易放棄，因為說不定是個好的轉折喔！

感情：

這星期牡羊座的朋友們在感情方面也許少了些激情，但是心靈層面的交流機會很多，可以藉由這個機會多多深入認識彼此喔！

金牛座：聖杯四逆－漸漸化被動為主動的一週，因為有了行動一切事情將好轉。

貴人星座：天蠍座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們漸漸的化被動為主動。前陣子因為較為懶散或是其他的理由而擱置的事情會開始繼續進行。

工作：

工作上的收穫也許會因為較為積極而有所改善。但羅馬不是一天造成的，要有成果必須還要再等一段時間。

感情：

這星期金牛座的朋友會比較主動去為對方做些什麼，讓對方覺得很貼心感動。兩人的情感會加溫，單身的朋友們有心儀的對象的話也可以積極一點喔！

雙子座：權杖二正－面臨重要選擇的時候需要冷靜評估，聽聽他人的建議也不錯。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●○

整體：

雙子座的朋友們這星期可能會面臨到什麼重大的抉擇，需要冷靜下來好好的分析整個狀況，不要太過衝動下決定，眼光也一定要放遠一點！

工作：

可能會有與他人合作或是不錯的工作機會，要好好把握。如果有遇到合約的問題也要注意看清楚再簽，不要因為一時衝動而事後後悔莫及喔！

感情：

可能會面臨到選擇，要如何做決定考驗著各位的能耐，建議雙子座的朋友們能夠理性的看待這個轉折點，不要太急躁。

巨蟹座：寶劍女王逆－態度較為冷漠，腦袋也比較容易打結，與人溝通不良的一週。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

平常對待他人和善又體貼的巨蟹座朋友們這個星期對待他人的態度是較為冷淡的，不大喜歡交際，且容易與人溝通不良，需要多加留意喔！

工作：

這週巨蟹座的朋友們思緒無法清晰去處理事情，很容易想些有的沒有的，被情緒影響到思路，要留意不要因此而影響到工作喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們容易與對方爭吵，甚至與人溝通不良。要好好耐著性子與他人溝通，不要一急就口無遮攔，小心得罪別人。

獅子座：正義逆－整體局勢有可能會出現失衡或是不公平的狀況，要把持住不要衝動。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們可能會遇到一些失衡或是不公平待遇的狀況。有理說不清的狀況也很容易出現，有官司在身的朋友們也要多加留意是否會吃悶虧喔！

工作：

工作環境上容易遇上不合常規的事情，雖然很想要做些什麼來表示，但建議各位還是要保守一點，見機行事不要太衝動，否則會越來越糟糕喔！

感情：

容易因為一些付出多寡的問題與對方爭吵，建議要丟掉固執任性的一面，多點寬容與耐性喔！容易產生誤會，必要時要多與對方溝通喔！

處女座：金幣二逆－要懂得運用腦筋來活用思考，也要注意金錢流向不要隨便聽信他人。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期處女座的朋友們可能會遇到一些問題需要動用到一點不同的思考方式。也可能要留意一下自己的金錢流向，是否收支有達到平衡？不要因為一時心血來潮就花大把鈔票在不必要的事情上。

工作：

這週處女座的朋友們在工作上要懂得活用自己的專業技能，不要墨守成規，若是要做投資的話不建議此時踏入，還是多觀察一陣子吧！

感情：

這星期處女座的朋友們也許會有與另一半溝通出現瓶頸的狀況，如果可以在這個時候換個方式來相處說不定會讓彼此的感情多點新鮮感。

天秤座：權杖三逆－情急之下可能做了不正確的決定，導致接下來問題比較多也比較繁瑣。

貴人星座：水瓶座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天秤座的朋友們可能會因為一時情急下的決定，執行起來卻發現不是那麼的妥當，或是細節也不是那麼周全，可能會引發更多繁瑣的問題。

工作：

對自己太自負可能會對工作有不利的影響，不管在什麼職位都還是得虛心受教或多聽聽他人的意見，不要只顧著自己的想法喔！

感情：

對感情比較沒有安全感，可能是距離使然，或是雙方都很忙沒有時間好好見面經營彼此的感情，也要小心是否有外在因素的介入影響到這段感情。

天蠍座：權杖八逆－計畫的進行似乎有趕不上進度甚至停滯的狀況，會有點懊惱。

貴人星座：雙魚座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們可能會面臨到已經規劃好的事情遇上瓶頸，遭遇到停滯的狀況，建議要好好調整心態檢視一下問題出在哪裡。

工作：

原本計畫好的東西會遭到停滯或是工作進度落後，容易造成心情上也受到影響。尤其是比較自我的天蠍座朋友們會感到更挫敗。

感情：

這星期天蠍座的朋友們與另一半之間的關係可能會有點冷淡，建議可以想些新花樣來增添彼此的情趣喔！

射手座：金幣隨從逆－處理事情難以專注，很容易被他人所影響，也容易有意外支出。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這個星期較為懶散，難以集中注意力，也很懶得動腦筋。財務方面容易有意料之外的支出，工作上也要小心不要因為他人的左右而做出錯誤的決定。

工作：

由於這星期較為懶散，導致工作效率下降，要注意不要因為這樣影響到大家的工作情形唷！凡事還是要把握住自己的原則，多動動腦筋。

感情：

射手座的朋友們這星期在感情上較為冷漠，容易引起另一半的不安全感，其實可能也只是懶得解釋太多，但這樣反而更容易讓對方緊張，要注意多與對方溝通與協調。

魔羯座：權杖女王正－工作方面充滿熱忱，辦事能力佳，領導能力也不錯的一週。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●●○

整體：

魔羯座的朋友們這星期一如往常很獨立也很有主見，做事情也充滿了滿滿的幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

魔羯座的朋友們這星期在工作上面可是充滿了幹勁，無論作什麼事情都還蠻順利的，辦事能力也容易受到大家的肯定

感情：

對另一半充滿熱情的一週，行動力也很強，相處融洽。如果還處於單戀階段，這星期有機會向心儀的對象出手喔！

水瓶座：聖杯六逆－可能會有些過去與現在不斷拉扯的畫面，想通後重心便會轉向未來。

貴人星座：雙子座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這週可能會想到一些過去的回憶，而與現在相比較，可能會有一些情緒上的拉扯與掙扎，不過如果可以想通好好把握現有的生活，反而是更好的喔！

財運：

這星期財運不是很理想，相對的心情也不是非常美麗，建議不要太計較那些小問題，換個角度想想，如果金錢可以換來重要的人的開心也是比較重要的。

感情：

容易懷念起過去的一週，但過去已經過去，請好好把握現有的才是最重要的喔！過了這個轉折未來會更好的，不要再想過去的事情囉！

雙魚座：寶劍八逆－忽然認清現實雖然痛苦，但能夠自己想開突破困境卻是好事。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們有機會認清現實面的一些殘酷真相，而且是沒有辦法再逃避的。雖然痛苦但能夠看清楚畢竟也是件好事情。

工作：

許多事情並不是表面上看得那樣如此順利，這週雙魚座的朋友們也無法自欺欺人了，問題就攤在眼前，要如何去解決必須先去面對問題才能夠找出應對方針喔！

感情：

這星期雙魚座的朋友們可能會對過去錯誤的感情忽然間看清，雖然認清現實真的很痛，但總比繼續被蒙在鼓裡還要好。結束一段錯誤，才會有新的開始喔！