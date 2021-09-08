唐綺陽揭「3星座財運」出色！最後4個月要發了　天秤別看不起機會，有接都有財

時序進入到2021最後階段，只剩下最後4個月期間，不少人拚工作搶年底考績，也希望自己財運能夠滾滾來，國師唐綺陽日前就公布下半年星座財運走勢，她表示，占星學下半年趨勢看木、土星，剛好這次在同一個宮位，因此現在的大環境可以說是大地震般，就是不讓我們過上好日子，不過在這之中，有三星座相對其他星座來看，財運表現是更出色，快來看看自己有沒有上榜！

第三名-射手座

射手座在去年底開始就衰運連連，直到近日總算好轉，經過一個半年的觀察，當射手座的人有一個點子，或是當你重新活躍以後，人際關係當中會有貴人！射手一定有轉型的機會，多跟人接觸，不管是你主動的到跟人接觸的機會，都會是你增加財運的大好機會。

第二名-天秤座

今年木土星合相，本來就是有好有壞，但這樣的好其實是帶給天秤座的朋友們很大的挑戰空間，例如他們已經打響名號，或是能力已經被很多環境的人認可，但每當有機會時，天秤座的人總是有格調的表示「這個機會我不見得每個都要，有機會我也要選選看」，唐綺陽提醒天秤座，不要看不起，「如果願意都接下來，其實是財運亨通的」。

第一名-獅子座

獅子座在下半年會有送錢來的貴人，不過在宮位上面有點微妙，也同時有「敵人的宮位」，也就是說可能遇到貴人或是敵人，可能會出現好壞兩極的狀況，但「一但結果好起來，獅子座真的會莫名其妙錢財滾滾來」。（編輯：張嘉哲）

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