12星座「9月運勢排行」曝光！榜首處女桃花運爆棚；摩羯吊車尾卻意外能守財

時間過得飛快，8月份即將告一段落，緊接著就要迎來全新的9月囉！近日「清水孟國際塔羅」小孟老師公開了「9月星座運勢排行榜」，其中，榜首處女座的桃花朵朵開，愛情運勢頗旺；而摩羯座則是吊車尾，不過，財運方面卻意外的很能「守財」。

小孟老師指出，9月份太陽火星進入處女座，太陽與天王呈現三分象，會有一些社群、資訊、電子產業一些利多的好消息出現，若是有留意這方面的人，在能源的相關議題也會被重視的情況。而火星與海王星行呈對衝相，這個月在社會上容易會有一些跟精神疾病相關的一些事件，群體社會容易會有報復或非理性的事件發生，若是在個人方面一定要注意一件事，「若是感到情緒起伏很大時不要去做重大決定，或與人說重要的事，容易會做錯決定或反覆修改的情況。」

此外，金星天秤也與多個木、土、冥都各別有相位，表示這個月容易發生一些情感事件，不管是多角戀，或修成正果的消息會很多，大家在這個月份也是容易有粉紅泡泡的月份，但還是要睜大眼晴選對象才是，不要因為一時的情迷選錯人。在投資市場這個月的題材也會多樣化，可以留意相關消息。

九月星座運勢排行榜

第十二名、魔羯座：工作注意情緒，情感多聽建言

魔羯座本月職場運勢，這個月要多多留意同事關係，容易碰到情緒化的人，所以在跟他們一起做事上，多多少少會被他們的情況影響，雖然你很有同理心，但不要過度負擔他人的工作而影響了自己的進度，對你來說工作上還是要追求一個平衡會是比較好的，不然時間久了也容易變成爛好人的情況，做了過多不是你該處理的事。

情感方面，另一半容易會有心情不好的情況，可以聽聽對方的想法，在合理的情況下給對方支持，若是過度負擔還是要先照顧好自己的身心才是，單身的朋友們，你們容易會有暗戀人的情況，但愛就是要說出來，這樣才會有機會發展。

財運方面，你們很能守財，若是有投資的朋友們，會看到一些不錯的成效。

第十一名、獅子座：工作多些包容，情感需要交流

獅子座本月職場運勢，最近工作上與同事或夥伴關係會有點難相處的情況，大家對於事情都有自己的見解，也呈現難以妥協的情況，但彼此不要在那爭來爭去，若是真的拿不定主意，最好跟上司討論來做分配工作之事會比較洽當，就算發生什麼事，你也不會白白承擔一些奇怪的責任。

情感方面，有情人者最近會覺得你有點難相處，但不是感情不好，而是有些主觀的理念比較無法妥協，需要再多花時間交流；單身的朋友們，你們近期容易碰到一些差一點點就能發展的對象，不要心急多留意彼此適不適合比較重要，不用急於一時的進入一段關係。

財運方面，你的野心很大，但還是要好好控管你的財務才是。

第十名、巨蟹座：工作粗心大意，情感避免冷戰

巨蟹座本月職場運勢，本月內心戲情緒化會有點多，面對這樣的自己，你需要的是多點耐心，若只是急忙的想完成工作的事，總是會有粗心大意的情況發生，放慢一點腳步做事，細心的處理反而效果會更好，與同事相處不要讓對方覺的你情緒化，多用理智方式交談，這樣才能順利的處理事情。

情感方面，有情人者最近容易會有冷戰的情況，其實事情並不嚴重，只是你的情緒需要有個出口，當對方沒有心理準備要面對你情緒時，難免會覺得有壓力，除了情人之外也許跟朋友說說心事也好；單身的朋友，容易喜歡上不該喜歡的人，建議你不要過於強求，這樣會讓自己不開心。

財運方面，理性消費，勿做重大投資。

第九名、天蠍座：工作適合進修，情感來場旅遊

天蠍座本月職場運勢，這個月對你來說是個適合進修學習的日子，工作上的表現一如往常，但總覺得會有點沒有動力的感覺，不是這個工作不好，而是因為太習慣了，所以有點沒有新鮮感跟成就感，去學習一些新的事物，也許對你日後職場上會有幫助，或許想做變動時也會有一些新方向可以參考。

在情感方面，有情人者最近可以為兩人安排一個小旅行出去走走，大家平常時都在家沒有多的時間去走走，容易會覺的枯燥，建議可以有一個小旅行可以增加兩人甜蜜感；單身的朋友們，你們可以多認識新朋友也許會有新的火花哦！

財運方面，最近容易把錢花在玩樂上，要多做理財才是。

第八名、射手座：工作易有變化，情感有錯要改

射手座本月職場運勢，近期容易碰上計劃趕不上變化的情況，所以你在工作的排程制定上會有一些困難，但也因為這樣，這個月會讓你學會如何彈性應對，不慌不亂才是這個月最好的應對方式，火星進入你的事業宮，容易會有被上頭盯上的情況，做事盡可能要守本份，若是偷雞摸狗反而容易會被抓包。

在情感方面，最近兩人容易會為了一些小事而不開心，但都只是因為面子問題，搞得兩人有點不愉快，若是你做錯事情就大方認錯。單身的朋友們，你們很容易會讓人誤會，你是個熱情的人，但也因為這樣別人容易解讀你對他人有意思，要注意一下。

財運方面，容易打腫臉充胖子，有多少花多少，不要負債。

第七名、金牛座

工作貴人運強，情感務必貼心

金牛座本月職場運勢，金星進入你的工作宮，會讓你在職場上的貴人運變強，而你的工作表現也會讓人眼晴一亮，這個月份很適合多發揮自己的才能，有機會被看到才華，另外，想變動工作的朋友們，這個月也有機會談到薪資福利還不錯的機會，在薪資福利上記得要為自己多爭取一點才是。

感情方面，有情人者這個月相處起來會特別開心，情人會覺得你特別貼心，跟你相處也覺得很安心，你是對方重要的避風港；單身的朋友們，你們很容易把心事放心裡，所以你喜歡的人也不容易了解你的想法，倘若有適當時機出現你必需要多主動來往才是。

財運方面，可以多研究一些投資理財會對你有所幫助。

第六名、雙魚座：工作控制情緒，情感多給時間

雙魚座本月職場運勢，火星在你的對宮，最近你覺得工作上的合作夥伴同事，他們的情緒起伏都會有點大，也因為這樣，你與他們交流難免會有受影響的情況，對你來說保持理性也是很重要的，不要做出衝動的決定而離職，應保守觀望工作上的事物再進行下一步的行動，容易對自己沒自信，需多加強自己的心理建設，也適合多去進修學習。

情感方面，有情人者與另一半容易會有停滯的情況，因為兩人容易不知下一步該如何是好，或兩人想發展的方面不太一樣，給彼此一些時間好好思考會是比較好；單身的人想發展新戀情，不要太過快速，多相處一點認識彼此會比較好。

財運方面，以保守為主勿躁進。

第五名、水瓶座：工作做好本分，情感索然無味

水瓶座本月職場運勢，這個月對你來說你有很多想要做的事，但總是有一種心有餘而力不足的感覺，雖然是這樣，但面對原本在運作的工作就是盡本份就好，不要有過多的變動與創新，這個月守成對你來說很重要，把原本的事做得更好，就是一件了不起的事。

在情感方面，有情人者，最近面對兩人關係會有點覺得淡了，但不是感情不好，而是兩人沒有一起做一些開心的事，所以難免無味，多找有興趣的事來玩會很不錯；單身的朋友，你們讓人有種距離感，若是還沒有準備好談戀愛也許可以跟對方說，喜歡你的人也許就可以有心理準備應對這樣的情況。

財運方面，保守投資才是累積財富之道。

第四名、牡羊座：工作需要休息，情感忽視彼此

牡羊座本月職場運勢，最近在工作上容易有忙碌的情況，火星進入你的工作宮會讓你有種不能好好休息的感覺，這個九月會容易忙東忙西，也因為這樣要順便留意自身的體力，若是有過度負荷的情況一定要做一些調整，這樣才不會影響工作上的進度。

在情感方面有情人者，容易在這個月份忽視彼此的心裡需求，因為太過生活過忙會沒有時間好好的來相處，有時候也因為這樣，兩人會覺得對方好像不在乎的感覺，要多注意情況交流；單身的朋友們，你們在工作上有不錯的表現，當然就容易有人會注意到你，在職場上若有新對象出現，這樣的機會可要多把握。

財運方面，不要衝動消費保守理財上上策。

第三名、雙子座：工作被人注意，情感桃花運強

雙子座本月職場運勢，這個月要多留意與上司主管的相處，不管你的表現好或壞，這個月他們就是很容易會注意到你，所以你本身的呈現就要對自己負責任，才不會容易被上頭給找麻煩，另外，想變動工作的朋友，可以找比現在的職位更高階一點的挑戰，若是只想低就，就不建議你做變動，想把格局變大再換工作才好。

在情感方面，這個月不管是單身或有對象的人，桃花運都很強，有情人者要多留意別人主動欣賞你，你要把握住，而單身的朋友們，這個月可多利用你的優勢交流，會有不錯的成效。

財運方面，投資運近期也很不錯，股票基金的部份可以了解一下。

第二名、天秤座：工作啟發他人，情感主動出擊

天秤座本月職場運勢，九月份對你來說是個好日子，金星水星進入你的本命宮，大家會對你這個人的說話表現留下印象，可以多發揮你的話語權在一些重要的場合多說你的意見，也許你的想法會啟發到某些人也說不一定，另外金星是增加你魅力的能力，若你的工作性質是需要與人面對面，那這個月金星會幫你帶來好印象的效果。

情感方面，有情人者這個月與另一伴感情穩定，若有想下一步發展的朋友，很適合在這個月份做決定；單身的朋友，你們是很受大家歡迎的人選，倘若你有欣賞的對象出現，主動出擊的機會也會很大哦！

財運方面，資產分配要作好，不要衝動消費與投資，要有紀律才是。

第一名、處女座：工作發揮才華，情感保持冷靜

處女座本月職場運勢，這個月份的木星、土星都落在你的工作宮，對你來說你很有機會接到一些重要的工作機會，雖然是可以讓你可以發揮更多的才華，但也代表可能繁忙度會增加，所以對於這些工作的態度一定要用耐心的方式做應對，細心處理，另外，也要注意不要給自己的壓力太大過度追求完美。

在情感方面，這個月火星進入你的命宮，對於有情人者，另一半會覺得你的個性變得比較衝，所以在交流時要保持冷靜，不要過於躁動，單身的朋友，這個月在桃花市場的能見度變高，可以多交新朋友。

財運方面，本月容易會有衝動行事的情況，若做跟投資相關，不要衝動的投入多理性評估。（編輯：許苡晴）

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載