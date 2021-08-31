生命靈數九月運勢／1號人留意不必要的口舌是非；5號人傾聽內心聲音

全世界的動盪依然與日俱增，在各個地區還是家族都可以看見一些變動產生，當前若要預防或減緩這些不必要的震盪，可以試著讓自己的腳步放慢下來，許多合作、計畫可以把時間往後拉長，並非逃避或排除問題，而是透過時間的輔助，可以讓我們自身洞見問題更加清晰，不至於受到情緒左右了整個發展與推進。

人際關係上可以以退為進的與人互動，太過強勢、主導，容易陷入對立與衝突，適度的往後退一步，不難看見解決問題的辦法。

金錢則是留意衝動性消費與報復性消費，雖然當前有不錯的資源、資金，但也要給自己有完整、完善的理財計畫，否則容易導致瞬間破財的危機。

感情層面能夠大方展現自己，但不要過度的愛現或自負，尋找一個中庸、合適的平衡點，反而可以讓感情持續升溫。

本月特別留意：

穩定自身心緒、按部就班發展

耐心、恆心與毅力會是本月相當重要的核心原則

生命靈數計算方式

將自己的西元出生年月日，加總到最後的個位數

如：1997.02.27=37，3+7=10，1+0=1

該範例的生命靈數為1

生命靈數1 ／ 整體運勢☆☆☆★★

穩定且明確的目標是非常重要的，若沒有給自己一個方向去推動，容易陷入無盡的迴圈中打轉，雖然不用有一個什麼多大的計畫安排，但可以從小計畫來延伸出其他的可能性，有行動總比空想在原地徘徊要來得有效益許多，與人相處要懂得保持該有的圓融，否則容易在本月因言語誤會產生不必要的口舌是非，間接與直接影響到人際上的發展，加上自己具有騎士精神，容易被陷害、惡搞，造成更多傷害產生。

生命靈數2 ／ 整體運勢☆☆☆★★

累積與等待是必然要經歷的過程，或許對於靈數2來說，這份等待的過程相當沒有安全感，但更需要對自己有信心，與其擔憂這些無法掌控的各種因素，不如把心思放在可以著手的地方上，包含調整自身健康與身體的強健，對於靈數2有很多環節會著重在思考，適度讓自己全然的放空也是相當重要的部份，更甚透過不同的學習、進修，來轉移心中不安的情緒，也是相當不錯的方式。

生命靈數3 ／ 整體運勢☆☆★★★

習慣了生活中有各種變化、挑戰的靈數3，當前就好好享受生活中所帶來的一切樂趣吧！與其追求一個目的，不如好好放寬心體驗整個過程帶來的經驗值，在體驗這些過程中，更需要讓自己時時刻刻觀察生活中不同的訊息，對於自我覺察、洞悉等等，都是相當重要的，畢竟對於靈數3而言，有不同的經驗值才能創造出更多想要創造的可能，當前就讓自己放手好好去嘗試一切想完成、想體驗的生活。

生命靈數4 ／ 整體運勢☆☆☆★★

面對迎面而來不同的聲音、論述，需要花一點時間、心力來平衡，當然可以用很強硬的方式將這些聲音給按壓下來，但我們也明白這樣沒辦法解決根本問題，回過頭來要怎麼讓他人心服口服，這也是靈數4在本月份會遇到的考驗，帶領不同的人、整合不同的聲音，不僅僅要有宏觀的視角，也要懂得讓自己的情緒抽離，才不至於陷入是非紛爭的拉扯裡頭，若有與人合作相關性質的工作，更要留意不要讓自己硬碰硬。

生命靈數5 ／ 整體運勢☆☆★★★

壓力、重擔都是自己給自己放上的，旁人都覺得靈數5的種種一切都挺好的，自己仍覺得還有許多不夠理想，會希望自己再有所成長、蛻變，循序漸進的發展是很重要的，傾聽自己內心想完成的方向、目標，而不是陷入完成他人期待與願景，否則只會讓自己在生活上感到更加艱辛、困難，不需要徒增壓力與他人的期盼，來影響自己發展，當前過分的小心、謹慎，反而會有綁手綁腳和不容易發揮的窘境產生。

生命靈數6 ／ 整體運勢☆☆★★★

將姿態放軟、放低，讓自己透過不同角度來思量，生活的美好也會有不同的層次，或許對於靈數6而言，總希望生活的品質在一定的水平上，九月份不妨透過不同的體驗來增加自已對生命的認知與看法，跳脫過往的框架、想法甚至做法，也可以感受到不同的生命樣貌，也許心裡有一些大膽、創新的點子，也可以讓自己好好去琢磨、嘗試，畢竟要做出全新的挑戰需要相對的勇氣。

生命靈數7 ／ 整體運勢☆★★★★

把所有的擔憂先放到一旁，當前就好好的展開行動，對於想做的事情、想合作的計畫、想告白的對象等等，這些「想」都可以先放到一旁，直接讓自己採取具體的行動，當前九月份的狀態是透過行動才有辦法真正去改善或追求的生活，當然這些行動不會是魯莽、衝動，而是真正知道自己在為了什麼而努力、奮戰，否則過於貿然的行動只會增添更多混亂，對於靈數7所擔憂的問題，只要透過積極的面對、處理，都會有不錯的成果出現。

生命靈數8 ／ 整體運勢☆★★★★

心情的喜悅、開心可以促使靈數8的朋友在九月份無往不利，換句話說調整好自己的情緒，基本上整個九月份沒有甚麼無法處理的問題，相反讓自己陷入在負面思維、想法當中，只會讓自己不斷的陷入其中，甚至難以自拔與跳脫生活中的困境，同樣一件事情擁有著不同的面向，如何跳脫二元的框架，才有辦法替自己創造理想的富足與豐盛，同時也可以將這份力量傳遞、渲染給身邊的人。

生命靈數9 ／ 整體運勢☆☆☆☆★

過度的樂觀、信任，反而讓自己跌入了谷底，凡事總要有一些底線，對於生活、感情、人際關係，該保有的距離，別讓自己也越了界，也許當前會有難過、傷心的情緒產生，但這也是提前提醒著靈數9，要懂得先保護好、照顧好自己，而不是太過信任與全然的替他人著想，導致最後忽略了自己本身，時間一累積下來，造成的傷害和影響是不容小覷的。

文：秉麟

FB：秉麟療癒催眠師

IG：19101Leo

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