每日星座愛情運勢2021/9/2 本日穩健星雙子座

愛情是這世界上無與倫比的美麗，現在就跟Miki老師用塔羅牌來看看今天各星座的愛情運勢如何唷！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

金牛座－幸運數字：0 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

月亮正：感情中潛在的問題雖然暫時還沒浮出檯面，但心裡總是覺得不安，情緒也比較容易受影響，需要多溝通了解彼此的想法來避免更大的問題。

雙子座－幸運數字：7 幸運顏色：靛色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件是否能夠成就更進一步的情感狀況。

巨蟹座－幸運數字：1 幸運顏色：米色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：能夠開頭去溝通解決彼此的問題就是個好的開端，就算中間還要經歷許多反覆溝通，至少已經開始有緩解的趨勢了。

獅子座－幸運數字：4 幸運顏色：可可棕

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情感太過敷衍，只要對方要求什麼都是隨便帶過，這樣只會引發更多爭執點，還是謹慎一點吧。

處女座－幸運數字：5 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

教皇逆：太顧朋友或是想要做到面面俱到反而容易讓情人感到委屈，該把持的原則還是要有，不然反而容易失去更重要的人。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：螢光橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢來提升一下約會的品質，可能去吃個大餐或是買個禮物送給對方，兩人的感情也很穩定。

天蠍座－幸運數字：7 幸運顏色：松柏綠

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：容易跟對方因為各持己見而引發爭吵，越想要控制對方就越容易失控，自己也會感到百般無奈。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：單身的朋友們可能會有機會有純粹不帶感情的性關係，因為不想被羈絆而不想多談感情，如果已經有穩定關係的朋友們可能會考慮更進一步的發展。

魔羯座－幸運數字：4 幸運顏色：石柳紅

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣十逆：容易將金錢或是物質凌駕在情感之上，對待感情也比較沒有那麼誠懇，變得有點唯利是圖的感覺。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：紫色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：太過天馬行空的想法容易幻滅，也許會想著來點浪漫的情節，在對方眼裡卻是不切實際，心情也會受到打擊。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：灰色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

戰車正：對感情可能會有一些矛盾的情況，例如跟工作或是家庭等關係有所衝突，但還是會想辦法去處理協調，考驗自己的毅力與能力的時刻。