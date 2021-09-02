每日星座愛情運勢2021/9/3 本日創意星天蠍座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：可能會有些小事情隱瞞對方，雖然暫時可以瞞天過海，但是如果累積下去紙包不住火的時候事態就嚴重了。

金牛座－幸運數字：3 幸運顏色：螢光綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣二逆：雙方的付出沒辦法達到平衡，使得爭執變多了，兩人的感情也會受影響，外在因素的不確定性也會加增不少。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

巨蟹座－幸運數字：6 幸運顏色：橄欖綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：感情中跟情人可以甜甜蜜蜜，能夠互相信賴彼此，就算遇到小問題也可以一起共同解決，反而讓感情更好。

獅子座－幸運數字：0 幸運顏色：金黃色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情人容易不經意敷衍起來，也比較沒有耐心去傾聽對方，主觀意識太重只會引發更多爭執點，如果真的在氣頭上還是先別亂說話。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：雖然愛情是感性的領域，但如果因為對情感的要求過高而對情人有些不切實際的要求反而容易引起爭執。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：深棕色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

魔法師正：幽默又創意力十足的一天，可能會主動想個什麼有趣的點子跟情人一起進行，兩人之間也有聊不完的話題，非常甜蜜輕鬆的一天。

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：粉膚色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情、親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：紅棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。

水瓶座－幸運數字：9 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。

雙魚座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。