鬼門關後走大運！「5星座」戰勝低迷，衰事遠離　巨蟹存款持續狂漲

今（2021）年不知不覺已經進入下半年，若上半年運勢一直沒起色也先別灰心。命理專家「小孟老師」31日在臉書分享，鬼門關後「5星座」走大運，不僅衰事遠離，其中第2位存款還持續上漲，一起來看看你是否也上榜了吧！

雙子座：戰勝低迷衰運

雙子座鬼門關後，你會積極地去行動，改變目前的現況讓自己變得更好。例如當你的工作表現不理想時，你會更積極的去做改變，像是主動向同事、主管請教，或是改變服務客戶的方式，持續努力直到狀況變好。小孟老師建議，世上沒有永遠負面的事物，無論你現在處於何種困境，只要能用正面的態度去面對，鬼門關後問題終會漸漸好轉。

巨蟹座：戰勝月光生活

巨蟹座鬼門關後會漸漸克服物質的慾望，不會讓自己花錢如流水，而是會好好的規畫，讓自己往存第一桶金的目標邁進。由於你花錢有時很憑感覺，對於喜歡的東西較沒有抵抗力。小孟老師建議，對喜歡的東西不要一直看，也要減少使用網路買東西，能不用信用卡就不要用，漸漸的你花錢的慾望會控制住，存款裡的錢也會因而持續上漲。

魔羯座：戰勝競爭對手

魔羯座鬼門關後，你會受到讚賞與肯定，除此之外還有勝利的意味。例如你於下半年要參加考試，或是你要面試、申請學校等，你有機會獲得主考官的認同，打敗競爭對手脫穎而出。小孟老師建議，你最大的對手其實是自己，只要你能好好專心準備，不被其它事物干擾導致半途而廢，像是懶惰、娛樂等，你便很有機會可以爭取到你想要的東西。

天秤座：戰勝只想不做

天秤座鬼門關後，你不會再瞻前顧後猶豫不決，你會勇於嘗試新事物。例如你很想要出國讀書、工作，但這念頭始終只在腦袋裡，而缺乏實際的行動。或是你很想要創業、副業，但擔心失敗或各種原因，而讓你在停在原地。小孟老師建議，想而不做是你最大的缺點，你要知道時間是有限的，給自己一個機會勇敢追夢，無論結果如何都會讓你成長。

牡羊座：戰勝不開心的情境

牡羊座鬼門關後，你不想再委屈自己，不想讓自己不開心。倘若你發現另一半，並非你想尋找的對象，你便會快刀斬亂麻，不讓自己虛度光陰。又或是你的工作環境不佳，沒有成長或升遷的機會，你也會選擇不再眷戀。小孟老師建議，你的人生由你作主，請你不要讓別人做決定，更不要把你的權利丟掉，舊的不去新的不來，有時改變才會帶來希望。（編輯：賴詠璿）

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