沾錢財的喜氣！「5星座」9月財運高漲　射手擁吸金貴人，天秤錢滾錢一路富貴

九月份即將到來，你最近的運勢、財運都還好嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師就表示，「5星座」在九月是大走財運的幸運星，記得分享給有上榜的星座家人或閨蜜，一起沾沾錢財的喜氣；老師也提醒，要同時參考太陽、上升星座。

第五名、摩羯座：開源節流 人生第一桶金

這個九月，摩羯座的財帛宮位有木星照臨，若你在過去的大半年裡，總是當個日不敷出的月光族，此時逆行的木星力量會指引你開始重視金錢管理，不再像之前隨意花錢，凡事貨比三家、找出開源節流的方法，把每一分錢都用在刀口上，避免不必要的支出，只要你持續不懈的進行，存到人生第一桶金，自然不是問題！

第四名、處女座：人滿天下 事業財運雙喜臨門

這個九月，處女座的手足宮有金星照看，你的貴人可以說是滿天下，從兄弟姐妹、遠房親戚到同一個小區的鄰居，有哪裡需要就有貴人來幫襯。工作上遇到瓶頸、困難，就有貴人出現為你化解，也因此有機會升官加薪、工作業績直線上升、大開紅盤，不但讓你獲得聲望，業績獎金的數目更是讓你數到手軟，同時還清信用卡的負債，讓你從此無債一身輕！

第三名、巨蟹座：偏財進帳 意外之財

這個九月，巨蟹座的玩樂宮位迎來金星，財神聽到你的請求，為你帶來神來一筆的意外之財，有可能是玩票性質而買的彩券中獎、久未聯絡的老友還上先前的欠款、提出自行創業的計劃就有人將資金奉上。然而，記得在獲得意外之財的同時，也要幫助身邊的人丶或捐款做公益，不止幫自己累積福報，更能讓好運持續下去！

第二名、天秤座：財運爆棚 一路富貴綿延

這個秋天，金星進駐天秤座的財帛宮，你迎來正財運大爆發的時刻。原本在工作上就表現亮眼的你，在金星的幸運能量加持下，迎來不少合作專案、工作邀約、創業計劃，你的帳戶一下子就湧入大筆資金、薪資酬勞、甚至是合作的抽傭分潤，就連買個彩票都能中獎連連，記得在收穫財運之餘，不如利用這筆錢財的部分進行投資，以錢滾錢創造更多的財富流，一路富貴延綿。

第一名、射手座：富貴人脈共同吸金

這個九月，射手座的人際宮有金星眷顧，你可能擁有自己的事業、一份不需看人眼色的工作，不過，可別整天把自己關在公司或是工作室裡，貴人會出現在你不曾留意過的聚會裡，你將有機會在職場上結識家世顯赫的社會名流，為自己獲取富貴人脈，打通自己在企業圈的聲望。之前手頭上卡關的項目，也因為這些貴人的關係，發展得非常順利，或是看見你工作上的隱藏商機與你合夥走向淘金之路，你在這個九月完全是個吸金貴人的體質。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

更多精彩報導，詳見《 NOWnews今日新聞 》網站

※ 本文由《 NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載