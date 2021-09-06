若是上個月運氣不好的人別氣餒，收拾好心情，準備迎接嶄新的一個月吧！近日專攻生肖、星座的搜狐號《手相學生肖星座運勢》專欄就分析，「3生肖」9月1日起連7天都會受到財神庇佑，大吉大利，財源滾滾來！

生肖豬

豬是長壽又有福氣的生肖，因為一直有好運相隨，使得他們很單純，認為所有人都是好人。9月1日開始一直到7日，豬豬們會成為搖錢樹，獲得很多「意外之財」，讓自己擁有大筆的正財。即使上月運勢不是那麼如意，本月也能夠有所進步，如魚得水。

生肖兔

屬兔的人總有許多不錯的賺錢想法，但現實卻缺少實現的機會，不過別擔心，昨天開始連續7天，兔兔們將會開門迎財神，貴人不斷，得財得福，大吉大利，讓屬兔者機會變得更多，越過越順利。而在投資上也會一帆風順，錢財大有增長，收穫不錯。

生肖馬

屬馬的人，從昨天起到9月7日將會富貴難擋，橫財如雨下，準備迎接人生上上籤的好運氣，尤其是在偏財運方面，生肖馬排名第一，他們將會大吉大利，財氣沖天，一波一波的財富接續到來。（編輯：許苡晴）

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