12星座「9月運勢吉凶」總整理！白羊值得期待意外收入，天蠍交往不久被出軌

2021年已經即將步入9月份，不少人都期望能在新的一個月裡，有好的運勢發展。對此，塔羅牌老師艾菲爾就整理出12星座分別的運勢吉凶，其中獅子座也要特別注意「身邊誘惑太多」。 白羊座 白羊寶寶的9月延續8月低空飛過的狀況，要期待飛躍性的向上突破，似乎得再等上好一陣子。維持現狀何嘗不是一件值得高興的事？不過務必維持正向思考，對自己洗腦說你可以的，只要心情上沒有輸，持有正能量，就能替你盡早為後續的轉運打好底。快的話，下半月有機會在工作或是戀情上迎來新邂逅出現的可能。不過，很多朋友會希望你幫忙架鵲橋，請在不影響自身戀情範圍內，量力而為囉！財運方面能讓你不失望，意外收入值得期待下。 金牛座 金牛寶寶的9月運勢走下坡，建議對於稀松平常不過的狀況，也要多留意下，或許就能發現讓你運勢下降的魔鬼，也能揪出那個表面與你交好，卻在背後扯你後腿的小人。看清周遭局勢，你才有辦法抓到替自己翻轉的機會。處於有點混亂的戀愛關係中的金牛寶寶可得小心了，男女間的秘密關係可能會見光死，不是發現被劈腿就是被抓到劈腿中，好自為之了！認真想談戀愛的，千萬不要錯過9/27附近邂逅良緣的好機會，請好好把握下！

雙子座

工作方面要力行當一個行動派。近期似乎腦中靈光乍現及直覺準確，讓雙子寶寶萌生出許多不錯且精准的想法。把握這樣思緒清晰的時刻，把想到的都付諸行動，披荊斬棘的開運鑰匙就握在你手中。財運方面受購物欲影響，有些散財傾向，如果不自我克制下，後續難保你不會望著那些變成你喜歡的形式的東西，而哀怨著當時怎麼會想買這個？戀愛方面，願意嘗試跨過年齡差的心理阻礙的話，有機會展開一段甜蜜的感情關係。

巨蟹座

9月對巨蟹寶寶來說是整體運勢走下坡，面臨撞牆時期的開始。不過只要不要過於自負，能虛心向他人請教，撞牆期不會讓你遍體麟傷，反而是能檢視自己，抓住改變轉機的好時機。戀愛運說好也不好，因為需要做選擇，但是選擇就考驗你的智慧了！月初跟月底都有邂逅不錯對象的機會，一邊是介紹，一邊是偶遇，如果兩邊都想討好，可能落得兩邊都錯過，所以不要思考，以相處起來比較舒服來選擇，準錯不了！至於想來復合的，就千萬別考慮，傷一次還不夠痛嗎？

獅子座

9月對獅子寶寶來說誘惑有點多，讓你容易失去專注力，尤其是心性有些急躁，跟周遭的人相處起來容易顯得不耐煩，以致失去眾望。你需要學習拒絕誘惑，然後訂好目標分階段來處理，就不會讓自己感到局促，心性穩定了，才能正常發揮。戀愛運可能陷入三角戀不明朗的泥沼中，掠奪愛雖也有可能成功，但快樂的時間不長久，是否要選擇這樣的危險關係，貪戀短暫的快樂？有智慧的你應該能判斷才是！

處女座

處女座的9月在透過迴避討厭或是不擅長的事，成功自能水到渠成。比起大費周章，忙老半天才取得成果，倒不如在自己熟悉或是簡單的事情上，確實的取得好成果，確實累積小成功，就會變成大成功。戀愛運在月中以後，可能會有短暫燦爛的戀愛火花，喜歡剎那就是永恆的感覺的話，那就勇往直前接受這樣的關係，只是等在後頭的是傷心的回憶，所以比起自身的戀愛，成就他人戀愛或許是比較好的選擇，成就他人戀愛有助日後自身戀愛的發展。財運10月以後才值得期待。

天秤座

9月的天秤寶寶說服力十足，能讓人言聽計從。好好運用這說服力，大搞一番事業，能讓對方都贊成你，成為你的助力，能因此逢凶化吉。反之，如果口出不遜，話語給他人帶來的傷害也不小，言者無心聽者有意，所以說話還是要思考清楚再發言囉！戀愛方面，雖有新邂逅，但是還不足發展成戀情，9月的天秤寶寶與其費勁心思去爭取一段戀愛關係，倒不如將氣力花在自我的提升。

天蠍座

天蠍寶寶的9月一整個呈現容易發生粗心大意的狀態。工作上容易因此粗心犯下過失，甚至跟共事好友因此產生嫌隙。但是，相反的，只要突破這問題，本月要達成目標也不是太難，總之，就是任何事到結束前，不可鬆懈。身體可能因運動不足而容易覺得疼痛，如果有養狗，不妨增加跟寵物的散步時間，提升運動量，會有改善的。戀愛運似有提升，但是對方似乎還定不下來，可能剛交往不久就會馬上被出軌，所以先不要過度投入喔！財運不錯，但因優柔寡斷易錯失不少好機會，偶爾不用這麼有規畫，就靠直覺勇往直前一次囉！

射手座

射手寶寶的9月迎來曙光，能發現許多充滿人生轉折好運翻轉契機的好月份。保持高度的專注力，傾聽他人的話語內容，就能掌握契機。要注意的是，半途而廢的心態會讓你錯失良機，面對機會時，避免半途而廢帶來的後悔，可以於開始前先想好做不做得到再執行，成功的機會也會大幅提升喔！20日附近與人易有衝突，可以留心下。戀愛方面不易有進展，想來復合的，可能是用了錢，所以比起愛情，不如把時間花在友情經營上。

魔羯座

運氣雖不錯，但是會遇上一些阻礙者的出現而需苦戰一番，工作跟愛情都會出現競爭者，但是當與競爭者有爭執時，魔羯寶寶可以得到周遭朋友的幫助，所以日常請打好關係，建構好人緣，能替自己開出一條路。比起單打獨鬥，同伴或好友一起行動，有助運勢提升。財運調度可能因估算錯誤而吃緊，置之不理的話，可是會引起不好的連鎖反應，有錯就及時修正吧！

水瓶座

本月要注意習慣成自然中產生的怠惰及大意造成的阻礙。即使是每日如昔的固定工作內容，將因過度自信或是驕傲而產生失誤，你會覺得像是搬石頭砸自己腳般的嘔。同樣的，在人際關係方面也適用，可能因一貫的信任而遭好友或是戀人背叛，不要當傻甜白，請長點心眼。財運不錯，沒有調度困難的狀況，甚至能支援別人，不過，把錢花在投資自己的學習上為佳，學習新的興趣的同時，也會帶來新的邂逅，打破慣性的日常，會有意想不到的展開喔！

雙魚座

延續著上個月的好運，會有好事發生的可能，這是因為從之前堅持下來的成果累積所致。不過要注意人際關係的維持，過於堅持己見時，使得與人的關係起變化往不好的方向發展時，也會影響運勢走向，所以當遇事不順，想不出解決之道時，不須強行通過，選擇休息一下反而有助思緒轉換，順利突破。戀愛運勢，對於想復合或是想橫刀奪愛的人來說是吉，其他的就不太有利。財運會有點停滯不前，無法如預期提升，而感到焦慮的狀況發生。（編輯：潘毅）

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