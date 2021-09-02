另一半上榜了嗎？「5星座男」交往前後差異最大　雙子心情轉變比翻書還快！

相信有許多女孩都覺得，男友在追求自己時既積極又浪漫，但真正在一起後就犯懶了，到底哪些星座男交往前後差最多呢？「清水孟國際塔羅」小孟老師公布了「交往前VS交往後差異最大的5大星座男」，其中，第一名總是三分鐘熱度，從熱烈追求、浪漫驚喜，轉變為脾氣暴躁、衝動傷人，甚至口出惡言，讓另一半不知怎麼繼續走下去。

妳的男友有沒有這個情況呀？交往前溫柔體貼、柔情蜜意；交往後性格分裂、脾氣暴躁。WHY？到底發生什麼事了？是男友頭腦ㄎㄧㄤ掉，還是妳做夢沒醒？讓我們來看看小孟老師曝光的十二星座中，交往前後差異最大的前5大星座男。

Top5：獅子座

交往前，獅子座男生還蠻樂觀開朗的，有反璞歸真的孩子氣，對於喜歡的對象也是百依百順，出手蠻大方，也樂於在眾人面前表現出慷慨的一面；交往後，獅子座男生有時會把對另一半的感受隱藏在心裡，對方也不清楚他們內心的想法，獅子座男生通常會用冷酷、不在乎的態度來表達。交往前後的分別，就是脾氣性格大不同，原本的男子氣概，卻開始沒耐性，甚至更以暴力對待，所以和獅子交往要小心他們的大男人主義。

Top4：雙子座

交往前，雙子座男對妳花言巧語、甜言蜜語，會讓妳覺得他很風趣，他也會保持一定的專情，不過，有時他與其他異性朋友會沒拿捏好關係，就擦槍走火、弄假成真；交往後，雙子座男會對妳嚴格細膩，慘一點的會對妳失去興趣，說好聽是給伴侶很大的自由，正確說來是「合則聚，不合則散」，一切隨緣的感覺。交往前後的分別，會發現雙子男不如想像中的活潑，他們心情的轉變更是比翻書還快，不是不愛了，只是覺得沒那麼好玩了。

Top3：射手座

交往前，生活以對方為主，想盡辦法陪伴，或者想一些點子來得到對方笑容，一切甜入心的舉動，都只是為了成功得到對方的點頭答應；交往後，因天性愛好自由，他需要更多自我生活，就像一匹脫了韁繩的野馬，更嚮往追求自由自在不受人約束的生活。交往前後的分別，因為愛好刺激冒險，就像闖關一樣，如果追求成功得到勝利，就失去了樂趣，只想自由活動，有回家就好。

Top2：天秤座

交往前，天秤座男生風趣幽默，不過他們永遠都非常客套，就連追對象，也存在著禮貌性的距離；交往後，天秤座男生會明顯比之前來得熱情一些，就會毫不掩飾無趣的自己，直來直往，只想過得輕鬆自在。交往前後的分別，在他們的想法裡，對外需要交際應酬，所以需要好聽的客套話，對內自家人，就清楚表達真實的一面。

Top1：牡羊座

交往前，英雄主義，一切的行為都表現得像男神，畢竟他需要展現出更好的自己，要讓妳知道，他是最棒的；交往之後，三分鐘熱度的關係，或者發現妳其實沒想像中那樣好，所以愛情熱度急速下降，還可能冷落妳。交往前後的分別，從熱烈追求、浪漫驚喜，讓女孩的心小鹿亂撞，轉變為脾氣暴躁、衝動傷人，甚至口出惡言，讓另一半不知道要怎麼好好相處下去。（編輯：許苡晴）

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