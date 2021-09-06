貴人神助！鬼門關「5生肖」財運狂飆，鈔票進門　屬羊放心開拓事業

今（2021）年不知不覺已經進入下半年，若上半年運勢一直沒起色也先別灰心。命理專家「小孟老師」日前在臉書分享，鬼門關後「5生肖」迎來好運，不僅周遭出現貴人、事業有起色，財運更是一路飆漲，讓身旁人都羨慕不已，一起來看看你是否也上榜了吧！

Top5：屬豬

屬豬的朋友鬼門關後，你會有機會獲得更多的賺錢資訊或者投資消息，而且屬豬的人懂得發揮經濟最高效益，能在鬼月後好好展現人際關係，在人脈間轉介紹的方式去獲得一些投資介紹的抽佣。

Top4：屬鼠

屬老鼠的人鬼月後有機會在朋友飯局中認識到德高望重的人士，讓你未來可以大賺錢。

Top3：屬羊

屬羊的朋友鬼月後若是有想要去拓展自己事業版圖的人，可以好好去全力衝刺一下，因為很容易在無心插柳的情況，反促成自己一番新的財富發展，會讓身邊的人都跌破眼鏡羨煞不已。

Top2：屬猴

鬼門關後屬猴的人，你會有種莫名好運的感覺，沒有想到的好事偏財都會降臨在你們身上喔！建議屬猴的朋友可以多多參加活動，或者規畫理財計畫，因為只要當你們需要第一手消息或者門路時，身邊就會紛紛出現許多可靠又有力的人力資源或管道可以幫助你們喔！

Top1：屬雞

屬雞的朋友鬼門關後，你在工作方面也會有很強大發光的機會，同時你們也能獲得長輩的提攜與幫助。（編輯：賴詠璿）

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