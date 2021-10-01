【塔羅測驗】感情預警！你目前愛情能量亮什麼燈號？

▲在一段感情之中，總是會經歷大大小小的考驗，兩個人的想法真的是一致有共識的嗎？還是都是各持己見，只是在忍讓，並未真心接受對方的觀點呢？（圖／璀璨童話：寶石公主塔羅牌 by 孟小靖 & 憂Yuu）

在一段感情之中，總是會經歷大大小小的考驗，兩個人的想法真的是一致有共識的嗎？還是都是各持己見，只是在忍讓，並未真心接受對方的觀點呢？到底你們現在的愛情能量是否充足，還是已經亮起感情預警的燈號呢？快來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：愛情能量燈號是「安全藍燈」 》 還請你放心，雖然最近的生活可能有點平淡，但你們兩個人的愛情能量還是十分滿足的！或許沒有像之前熱戀期時來的熱情如火，也許會期待有一些如同煙火的燦爛般的驚喜出現，但是安穩的生活也是一種幸福，珍惜現在身邊有的這個對象，多看看彼此的優點，你會發現簡單的日常就是一種美好，能平安的說說笑笑，牽手漫步也很不錯！

選B的你：愛情能量燈號是「普通綠燈」 》 要是問起你覺得自己現在的戀愛狀況，應該會得到不好也不壞的答案！已經習慣這樣的生活模式，平時也不會有太多的起伏，對於現在的你來說，是一個很舒服的日常喔！沒有要為了處理另一半的情緒，打亂自己規劃好的行程，更不用為了遷就對方，覺得委屈求全。感情本來就應該談得自在輕鬆，能夠在情人面前，做自己才是最重要的。

選C的你：愛情能量燈號是「減壓橘燈」 》 也許你們現在要忙的事情太多，的確忽略了彼此的感覺，要是你們是住在一起的狀況，別提能不能說上話，就連見面的時間都很少，說真的，兩個人還比較像是室友，而不是情人了！目前真的在一時半刻之內也無法抽空培養感情，那就請你們將期待放到後面，事情總有忙到一段落的時候，可以規劃一下專屬兩個人的時間，同時放鬆也能為愛情保溫。

選D的你：愛情能量燈號是「警戒紅燈」 》 若是真的有很多不滿，請不要再一次又一次的退讓了！你難倒沒有發現，每次爭吵都是相同的問題，那為什麼上次溝通之後，這次又再出現狀況，就代表其實根本沒有真的面對與解決，三番兩次的發生會不斷的耗損你們的愛情能量。這次請好好的坐下來談一談，必要時把想說的話寫下來，才不會在聊天對談之中，又被情緒牽著走了！

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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