【塔羅測驗】莫名其妙麻煩事上門　跨越卡關！現在該如何轉念思考？

相信你我都有曾經發生覺得莫名其妙的麻煩事，但有時候我們就是遇上了，再去追究之前的因果，還不如現在去起身面對，但是情緒與事情一樣來的又急又快，我們該如何轉念思考呢？來測孟小靖老師的塔羅占卜，現在就跟隨你的直覺，請依照你的第一印象，選一張你最喜歡的塔羅牌吧！

選A的你：「平靜以對」讓你轉念思考 》 先處理情緒，再來處理事情。不就是大家很常耳提面命的道理！畢竟大家在慌張的時候，難免容易下錯決定，做錯決策！更何況在有脾氣的時候，當下就只想讓自己抒發，根本沒思考接下來的後續發展，此刻讓自己靜一靜很重要，放下手邊的事，深呼吸一下，讓心情恢復平穩，接著再檢視一下手邊資訊是否完整，這樣未來才能掌握更全面。

選B的你：「不同立場」讓你轉念思考 》 也許先前你的做法可能適用，但現在可能不一定能發揮效果。因為我們都很習慣用一種方法想事情，所以每個不同個性，一定會造就不同的處理事情的態度。說真的，其實我們只需要換位思考一下，試想如果你是對方，你會如何處理當前的情況呢？我們當然不可能做到設身處地那樣的極致，但最少可以是知己知彼，未來才能百戰百勝！

選C的你：「放下負面」讓你轉念思考 》 這個當下千萬要把自己的情緒平復過來，不要一再的去想：「我怎麼這麼倒霉」、「為什麼是我」，這些負面的被害者思考，會不斷的讓你胡思亂想，甚至於讓心理的狀態影響到生理層面，開始失眠或是易怒，這樣子對事情的解決一點幫助都沒有，反而會讓你陷入混亂之中，無法看清楚發生狀況的本質，最後反而消極面對，造成結果差強人意了。

選D的你：「釐清思緒」讓你轉念思考 》 一向反應很快速的你，這次要你好好慢下腳步來想想，也許光聽到事情發生的當下，你腦袋中就冒出來很多不同的作法，但請先給自己一些時間推演，先不用急著去行動！同時在這段過程之中，可以一併看看還有沒有什麼關於事件的新發展，這樣經過仔細的思量之後，安排好未來每件事情的走向與進程，才能在當中找到最好的處理之道。

文章來自《塔羅事典-孟小靖的塔羅博物館》

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