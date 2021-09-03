2021年9/6~9/12 十二星座塔羅運勢：金牛勿過度揮霍金錢，摩羯感情別太過霸道

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：月亮逆－不明朗的狀況會有所改善，好壞都有可能會發生，但弄清楚反而是好事。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期牡羊座的朋友們這星期在各方面都會有撥雲見日的感覺，原本不大清楚的狀況會逐漸明朗化，不管是好是壞都得面對現實喔！

工作：

原本不上手的工作會漸漸上手，或是有什麼小誤會等等的都可以慢慢化解；原本有什麼混沌不明的狀況都將獲得改善。

感情：

如果有曖昧對象的話，在這星期可能會有更大的進展或是相反的徹底終止曖昧關係。有情人的人如果有爭吵也會找出真正的問題，針對問題來解決。

金牛座：金幣九逆－可能會有浪費時間跟金錢的情況發生，也會因為怠惰而讓事情延誤。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們可能會有揮霍錢財的情況發生，可不要因為已經擁有了一筆財富而盡情揮霍，因為在財運方面會走下坡喔！收入漸漸減少或是花費逐漸增多都是需要留意的。

工作：

由於花費過多導致入不敷出的狀況，造成工作壓力變大。想要努力工作賺錢卻又有點懶散，這樣很容易什麼都沒有得到還付出許多，建議金牛座的朋友們要多注意一點喔！

感情：

不只感情要注意，人際關係也有走下坡的趨勢，人際關係跟感情都是需要經營的，老是以自己為中心很容易讓對方或是朋友們感到不舒服喔！

雙子座：魔法師逆－許多美好的事情只是表象，要多觀察、理性分析以免受騙上當。

貴人星座：獅子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙子座的朋友們容易遇上許多美好的事情或是機會，但請先別得意的太早。許多陷阱都是以美麗的包裝取勝的，建議聰明的雙子座朋友們先多多觀察喔！

工作：

如果要投資作生意的雙子座朋友們可以三思而後行，確定一切都很妥當後再行動，以免被包著糖衣的謊言欺騙囉。工作上也要小心是否有雙面人在身邊，表面上跟你很好卻背後捅你一刀喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們可要放亮眼睛喔！對方所給的甜糖或是承諾先不要急著照單全收，要先觀察看看是否有什麼異樣，以免日後傷痕累累喔！

巨蟹座：權杖七逆－手邊可能同時會有許多狀況發生，容易有應付不來的情況，要多注意。

貴人星座：處女座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期很容易有許多突如其來的狀況發生，甚至會有應付不來的情況出現。情緒上也因為這樣顯得較為急躁喔!

工作：

工作上容易有大大小小的狀況選在同一時間發生，原本就已經很緊繃的情緒容易在這個時間點爆炸。建議巨蟹座的朋友們解決問題要從問題的根部解決，光是表面上擺平是沒有用的喔！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們因為情緒比較急躁的關係，也容易讓另一半感到有壓力，感情上也容易因為許多大小問題而產生爭吵，建議巨蟹座朋友們面對另一半要多點耐心及溫柔喔！

獅子座：權杖女王正－工作方面充滿熱忱，領導能力不錯，對生活也充滿熱忱的一週。

貴人星座：牡羊座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●●●

整體：

獅子座的朋友們這星期一如往常很獨立也很有主見，做事情也充滿了滿滿的幹勁喔！人際關係也不錯，整體而言是個得心應手的一週。

工作：

獅子座的朋友們這星期在工作上面可是充滿了幹勁，也適合擔任有領導性的工作，在帶領他人上會有不錯的表現。

感情：

這星期獅子座的朋友們對情人是非常的熱情喔！不管要做什麼事情都可以事先安排妥當，讓對方不用擔心任何事情，情感也會升溫唷。

處女座：寶劍十正－流言蜚語所造成的傷害不小，自己若是想不開也將面臨更多問題。

貴人星座：金牛座

小人星座：天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

這星期處女座的朋友們身邊容易出現許多棘手的問題，甚至容易有流言纏身，要留意小人是否就在身邊喔！

工作：

這星期處女座的朋友們容易被流言蜚語纏身，跳入黃河也洗不清的情況容易發生，讓各位百口莫辯。建議處女座的朋友們這個星期凡事低調為主，免得多說多錯，又陷入孤立無援的狀態。

感情：

這星期處女座的朋友們無論在身心方面皆感到疲憊，感情方面也容易產生爭吵而加深各位的精神壓力。如果沒辦法好好調整心態將會衍生出更多問題沒辦法處理。

天秤座：女祭司正－頭腦冷靜清楚的一週，學習力良好，適合思考吸收新知的一週。

貴人星座：射手座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●○○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期頭腦很清楚，洞察力也很好，對於許多事情的判斷都能夠有條有理，也不會那麼衝動，可以好好把握。

工作：

工作上的處理能夠條理分明，事情順順利利的完成。頭腦非常清楚，適合思考的一週；學習狀況也非常好，適合學習新事物的一週。

感情：

感情方面這週稍微冷淡了一些，也許是因為重心不會放在感情上，容易讓另一半覺得遭受冷落。建議天秤座的朋友們忙碌之餘，還是要多多關心另一半喔！

天蠍座：節制正－自我提升意識強烈，處理事情很有原則，可以趁這機會多充實自己。

貴人星座：魔羯座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這星期自我提升的意識會忽然變得強烈，這是好事，可以藉由這機會多多充實自己喔！

工作：

這星期天蠍座的朋友們只要懂得運用原則與專業素養，在工作上是非常順利的。對於管理經營而言，也是一個不錯的星期喔！

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上與對方溝通順暢和諧，也會很體貼對方，是個善解人意的好情人，對於不該做的事情也都會保持距離。精神與實質的結合良好，總之是非常和諧的一週喔！

射手座：金幣國王正－財務狀況非常穩定，情感方面卻難以表達自己的想法而顯得冷淡。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們這週情緒穩定且頭腦清楚，做事情也較有計畫性，只是要注意人際方面可能會因為比較沈默嚴肅而令他人感到有壓力。

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折，建議可以在這星期做些投資，不過要先做好功課以免過於貿然而虧損喔！

感情：

射手座的朋友們這週感情上不會有什麼激情也沒什麼交流，對自己的想法比較不會表現出來，要多留意與對方的溝通，以免對方以為你不愛他了唷！

魔羯座：皇帝逆－容易有過度的控制慾，需要控制情緒的一週，也要小心不要過於固執。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期魔羯座的朋友們很容易因為一些小事情而導致情緒失控。有時候他人給的建議是為你好，不要把砲口對向真正為你好的人，也不要一直想要強迫事情如自己想要的發展，會給自己與他人過大壓力。

工作：

行事上與同事間相處要留意不要過於固執，也不要老是以自己的想法為出發點不懂得變通；情緒上容易失控讓他人不敢接近，不像以往那麼好親近，要多注意。

感情：

愛一個人並不是一味的指定他去做什麼事情，還是要多溝通、多聽聽對方的聲音，感情上要小心不要太過霸道而導致情人不舒服喔！

水瓶座：寶劍九逆－容易給自己過大的壓力，而太大的精神壓力也會導致健康出問題。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期容易因為一些事情把自己的精神搞得很脆弱，或是因為太細膩而導致精神壓力過大。建議不要對自己要求太高，放鬆一點說不定更快達成目標。

工作：

容易有精神上過大的壓力甚至神經兮兮的而影響到工作效率，建議水瓶座的朋友們要適時的放鬆自己的心情抒壓一下喔！

感情：

有些事情就算再怎麼難忘畢竟也已經成定局了，就算多想也沒辦法改變什麼，不如就好好的珍惜現在身邊的所擁有的人事物，這樣未來才會過得快樂點喔！

雙魚座：正義正－只要能夠堅持自己的原則，是非分明且公正光明，就不會出什麼問題。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們只要不做出違反自己原則的事情就不會有什麼大問題。基本上這星期情緒上也是蠻穩定的，頭腦也很清楚，能夠分辨是非對錯。

工作：

工作上腳踏實地，不要違反自己的原則就不會出亂子。一步一步按照程序來，不要挺而走險就不會有什麼大問題。就算遇到小麻煩，只要心平氣和也是可以很快解決的。

感情：

與另一半的相處多了些理性，少了點衝動與情緒化，但也比較嚴肅一點，會談論到多點原則性的問題，雖然合理但好像少了一點平時的浪漫喔！