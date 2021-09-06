【圖像占卜】勇往直前！測你年底前有什麼好事會發生？

這張牌是權杖騎士，是一張追求熱情的牌面，為了自己的想要會努力往前，2021年已經過了一半多了，你還有什麼熱情想要追求的嗎？還有什麼期待想要發生嗎？讓我們一起看看有什麼好事會發生吧！

A山

B馬

C貓騎士

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A山 金幣1 魔術師：看到自己的價值，有機會發展副業

在年底前你的價值感會有增加的感覺，如果現在的你正在面對工作的煩惱，接近年底的時候你會越來越知道自己的方向在哪，而且會有升官加薪的可能性，或是你會有機會發展自己的副業，能夠被看到自己的努力。

此外你能善用的資源也會變多，發現身旁的人都是接納你或是給你不同的幫助，甚至你會學習如何投資自己去更適合的方向，額外要提醒的就是使用金錢的部分，不要因為情緒上來而消費，好好思考自己需要什麼跟想要什麼，會讓你看到更多自己的價值。

B馬 聖杯1 聖杯6：戀愛展開，貴人出現

如果你是單身的人，在年底即將展開一段美好的戀愛，對方會是一個很疼你的人，你會在愛情中感受到被愛的感覺，跟自己無條件地被接納的感覺，而已經有另一半的朋友，在感情關係中會慢慢的穩定下來，你的另一半也有可能是你的貴人，此外在工作中，你會遇到貴人的相助，幫助你很多不同的項目，而且因為你也是一個不怕付出的人，所以相對你也累積了很多的善緣，所以在需要幫助的時候會有許多人出面協助你。

不過另外要提醒的就是，到年底前會有很多聚會可以參加，記得給自己多一點休息的時間，讓自己情緒休息消化一下。

C貓騎士 寶劍1 節制：覺察開始，進入全新的階段

你正在焦慮或是糾結什麼嗎？到年底前會有一個明顯的答案來到你面前，讓你做出決定跟選擇，此外如果現在的你沒在糾結什麼，記得整理一下房間，開始準備斷捨離身旁的人事物，因為你的人生正在前往下一個階段中，會有全新的能量來到你生命中，把那些吸血鬼能量的人遠離你身邊，也開始覺察自己的情緒，會不小心陷入在什麼情緒中、會不小心被什麼影響？現在的覺知，會讓你到年底越來越能意識到自己的存在，或是進入一個全新的狀態。

給自己一個新的開始的機會吧！

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