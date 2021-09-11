選對錢包能招財！12生肖「聚財顏色」曝光　不只招貴人還帶來異性桃花財

錢包是我們生活中重要的日常用品，而錢包的顏色也是影響財運的重要關鍵，用個好看的錢包可以增加自己的財運。對於12生肖來講，用什麼顏色的錢包最能聚財呢？塔羅牌艾菲爾老師就分享了「12生肖適合的錢包顏色」，記得告訴好友、閨蜜，讓他們選對錢包為自己聚財！

塔羅牌艾菲爾老師也提到，除了簡單用生肖來判斷，建議你也可以好好查查自己的八字喜忌，像是命理忌火，那就不能用紅色錢包；命理忌金，則不能用白色或金色、黃色的錢包。但無論是什麽色系的包包、錢包，都建議你以深色的錢包為主。

生肖五行為木【虎、兔】

錢包可用綠色系

綠色讓人感覺自然清新，也常跟大自然做聯想，給人帶來和平滿足的感覺。可以襯托出你清新脫俗的氣質，就像嫩芽上的露珠一樣，讓人深深著迷。綠色也給人感覺可信賴，能幫助你的工作財運提升，招來貴人幫襯。

忌用：白色（白色屬金，金克木）

生肖五行為火【蛇、馬】

錢包可用紅色系

紅色讓人眼前一亮，耳目一新，特別能襯出你的熱情奔放，無形中提升你的個人魅力，心理學家認為異性較容易被紅色吸引，所以如果你使用紅色系錢包，能為你帶來異性財源，又俗稱「桃花財」。

忌用：藍色（藍色屬水，水克火）

生肖五行為土【牛、龍、羊、狗】

錢包可用黃色系

黃色給人的印象就是正向、陽光、積極，也是代表開心和笑聲的顏色，想要招財的你不妨把自己的錢包換成閃亮的黃色，搭配上你開朗的個性，一定會成為焦點，吸引財神爺的目光。

忌用：綠色（綠色屬木，木剋土）

生肖五行為金【猴、雞】

錢包可用金色系

金色是大自然中至高無上的顏色，是屬於太陽的顏色，代表著光芒、魅力四射，有有高貴、奢侈之意。金就是錢，天天將金塊拿在手上，錢滾錢，財運當然向你聚集過來。

忌用：紅色（紅色屬火，火克金）

生肖五行為水【鼠、豬】

錢包可用藍色系

藍色給人一種保守、沉靜、穩重的感覺，深藍色能為心靈帶來鎮定，人們往往將藍色與智慧、信任、寧靜聯想在一起。當你拿出錢包想花錢的時候，會讓你靜下心再三思考，這是想要還是需要。

忌用：黃色（黃色屬土，土克水）

雖然行動支付日益發達，但是從風水的角度來看，錢包是一個人的財庫象徵，你再會賺錢，沒有地方存放，也是左手進右手出而已。因此塔羅牌艾菲爾老師也建議，可以在包包裡放一個小零錢包也好，裡面放168元，象徵一路發，讓自己旺上加旺。（編輯：郭佩蓉）

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