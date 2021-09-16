擺脫低迷！4生肖「吉星高照」越到年底越好運　屬龍迎富貴桃花、屬馬升官加薪

時序來到秋天，在過去大半年裡你過得怎麼樣呢？相信大家肯定都是希望有好運，一路開心到年底；而前半年運勢低迷的人，則期盼著運勢能翻轉往好運發展，塔羅牌艾菲爾老師就公佈「這4個生肖」，越到年底，越能順利翻身，別忘了提醒上榜的朋友、閨蜜，沾沾他們的翻身好運！

第四名、生肖龍：迎來富貴桃花運

生肖龍在過去的大半年裡，你深刻的感覺到，每每手邊的事情就要告一段落了，偏就殺出一個程咬金來破壞你的好事。無論是生活、工作，甚至是感情上，都吃過悶虧，讓你常懷疑自己，是不是全世界最倒楣的人。所幸現在開始越接近年底有「龍德吉星」高照，讓你人緣運勢大開，桃花、貴人都來報到，簡直是左右逢源的大好事。提醒你，女性長輩的邀約千萬不要拒絕，他們能在事業上及感情上幫你牽線，讓你事業更上一層樓又能覓得良緣。

第三名、生肖馬：小人遠離升官加薪

生肖馬在過去的幾個月裡，你常處於，聽人說「人比鬼還要令人害怕」，相信現在你聽到這句話，肯定是點頭如搗蒜。你應該已經感受到在工作上或是生活周遭，好像到處都是鐵板，無論你走到哪裡，都不能稱心如意，讓你萬念俱灰、想放棄努力。現在開始越接近年底，只要你真誠待人，與人結善，就能幫自己積福報，運勢也會跟著好起來。加上「月德吉星」來加持，你身邊的女性長輩，都是你的貴人，對你的事業與人生都很有幫助。氣勢上漲自然就有錢財進帳，讓你一吐過去幾個月的霉氣。越到年底你的運勢越是由黑翻紅。

第二名、生肖狗：事業漸入佳境

生肖狗在年底前的運勢會逐漸順遂，過去的你因為凶星纏身，讓你的情緒變得有點暴躁，常常聽不進別人的建議，覺得對方跟你的意見相左，就是存心想來找碴，所以導致你特別容易跟人爆發口角，嚴重一點還可能背上官司。然而，現在開始越接近年底，「天德吉星」將發揮力量，你看事情的角度慢慢變得不一樣了，也能控制自己的情緒，不再這麼容易受人影響。事業上也有貴人來幫忙拉你一把，讓你的壞運轉成好運氣。

第一名、生肖牛：愛情得利順風順水

生肖牛今年正好是「太歲當頭坐」，運勢方面是諸事不順、四面楚歌的一片低迷，生活中各方面都受到不小的衝擊，甚至影響到健康。好在，單身的你，有機會邂逅與你一拍即合的命定桃花、有伴的你和另一半迎來論及婚嫁的喜氣，已婚者甚至能夠藉著懷孕生子而好運倍增，過往的不順心在你眼裡看來都是人生轉折，幸福的你做什麼都順風順水。（編輯：郭佩蓉）

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