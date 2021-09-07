【盧恩符文占卜】擁抱自己！測你內心住著什麼樣的小孩？

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

每個人內心都有不同的內在小孩，不同的成長背景、性格成就了現在的自己，讓我們好好放寬心，調整一下呼吸、整頓心情，憑第一直覺從下列選項，挑選最有感覺的符文。

選項I. Sowilo | 02/13-02/26 | 稚氣程度80%

內心深處住著一位敏感、纖細的小孩，對於外在感情你有著敏銳的感受，無論是開心還是憤怒，都能比旁人更容易覺察到氛圍的變化，對於生活中又有著許多情緒不太懂得展現，多半選擇壓抑、隱忍，導致情緒沒有一個理想的管道和出口。

懂得覺察他人的感受，但更需要懂得留意自己的狀態，該尋求協助是需要適度的呼喊，過度壓抑的心，旁人不太容易和你一樣，有著這麼敏銳的感受，溝通議題儼然成為當前相當重要的一件事。

選項II. Fehu | 06/29-07/13 | 稚氣程度75%

受到環境影響，在內心深處多半會看、會學習旁人怎麼做，在社會的大染缸當中，容易陷入與他人一樣，久而久之失去了自己原始的特質、特性，喜好求新求變、與人互動的你，別忘了自己原始的本質在什麼位置上。

適當的合作可以提升自己的能力，合作與創新是原有的特質，別輕易的將它抹去，開朗、喜悅的接受生命給予的淬煉，每個過程都是相當重要的經歷與蛻變。

選項III. Ansuz | 08/13-08/28 | 稚氣程度65%

許多時候過於理性思考、理智判斷，少了一點點感性層面，或許在人生道路上經歷了許多，讓內心中的自己加速成長、早熟，面對許多挑戰是這麼的深思熟慮著，卻同時讓自己的腦袋沒有一絲喘息的空間。

放鬆、放慢腳步，找回自己最純粹面貌，偶爾給予自己一點感性，偶爾容許自己當機休息，才有更多的空間替自己再度開創其他可能，按部就班的成長，學習休息也是相當重要的一環。

選項VI. Nauthiz | 11/13-11/27 | 稚氣程度85%

對生活有著許多期待，當然懂得去冒險和突破，對於你來說會是需要極大的勇氣，然而在舒適圈只會更加安逸，生命難免會有陣痛期，在自己能力範圍內可以接受、嘗試的，就去挑戰一番，成長是得靠挫折歷練出來的。

只要心中有想嘗試的都可以大膽的去給自己一次機會，或許心裡難免會有所期待、憧憬，甚至可能在付諸行動之後與自己認知有所差異，但每份經歷都是需要且珍貴的。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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