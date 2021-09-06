每日星座愛情運勢2021/9/7 本日熱情星牡羊座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：深紫色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

權杖八正：下了班會想跟情人一起出遊走走，就算沒有辦法去太遠只要能夠膩在一起就覺得很幸福，也能增進感情喔！

金牛座－幸運數字：1 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

戀人正：跟情人的感情甜甜蜜蜜，想法理念也都能夠達到共識，甚至有想要一起做些什麼投資或是工作的打算。

雙子座－幸運數字：9 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍三正：感情中遇到的瓶頸可能不是那麼容易解決，可能是累積已久的問題或是害怕的癥結點，解決方式可能還是需要多努力一點。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：薑黃色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

金幣七正：感情也需要經營，轟轟烈烈的愛情背後還是得靠踏實的經營跟時間的考驗才能成就一段美滿的感情。

獅子座－幸運數字：6 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

死神逆：原本面臨破裂的感情有機會起死回生，再怎麼嚴重的爭執冷戰都有可以緩解的機會，但要怎麼運用就要看各位了。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：抹茶綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

權杖隨從逆：對自己太有自信很容易對對方頤指氣使的，不但容易引起對方不滿，甚至可能會有更多爭吵的狀況發生。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：容易因為用錢方面沒達到共識或是收支不平衡，也因為這樣心情會有點悶，這樣的情緒可能也會影響到約會的氣氛喔！

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：牛血色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

聖杯四正：對感情比較懶散被動，下了班也比較想要在家裡宅著不想出去約會，也有可能會因為懶洋洋的而忽略了情人的感受喔！

射手座－幸運數字：5 幸運顏色：夕陽橘

整體運：●●●●○

愛情運：●●○○○

財運：●●●●○

金幣九正：比較需要多點自己的空間，在經營感情方面可能會顯得比較自私一點，也容易引起對方的不滿，要多注意。

魔羯座－幸運數字：7 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，而太沒自信也容易讓一段感情經營得很吃力。

水瓶座－幸運數字：2 幸運顏色：天空藍

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

金幣女王正：能有個穩定陪伴的交往關係對各位來說是非常滿足幸福的，也願意為這段感情投入更多實質上的資源。

雙魚座－幸運數字：9 幸運顏色：銀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍五逆：如果雙方的溝通上有什麼問題不妨稍微退一步，不要正面爭執，從旁敲側擊來跟對方好好溝通說不定比較有用喔！