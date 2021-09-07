12星座對待「真朋友」方式：巨蟹座願意分享黑暗面，處女像老媽子替你解決問題

我們對待「一般朋友」和「真朋友」的方式，一定會有些不同，而這些不同，是12 星座呈現出來的方式都不太一樣。12 星座這樣做，就是把你當「真朋友」了，一起來看看吧！

牡羊座

熱愛冒險的牡羊座，也喜歡願意嘗試新事物的人，如果牡羊座把你當成志同道合的真朋友，可能會約你一起去登山、露營、衝浪等，體驗生活的美好和樂趣。

金牛座

金牛座最喜歡用「吃」來交誼，無論是在家自己烹飪，煮一桌菜給好友吃，還是到私藏的餐廳飽餐一頓。因為在美食美酒之下，金牛座的狀態是最放鬆的，如果金牛很常約你一起單獨吃飯，就代表你在他心中有一定的地位。

雙子座

雙子座很喜歡聊天，但跟一般朋友，他們的話題限於食衣住行或是生活趣事，對於真朋友，雙子會問很多私人問題，這些問題有時也很深沉，例如對方的家庭、對方的人生理念等等。

巨蟹座

巨蟹座的內心很柔軟，但他們會有堅硬的外殼，不隨便對人顯露出脆弱的那一面。如果巨蟹座願意和你分享自己的心事，甚至是黑暗面，就代表你是他很信任的真朋友。

獅子座

慷慨大方的獅子座，喜歡用送禮來表達情感。如果你是他認定的真朋友，在重要日子很有可能會收到獅子座的禮物，這個禮物不一定很貴重，有可能是一杯飲料或一盒巧克力，但都表示了對你的重視。

處女座

聰明的處女座，是解決問題的專家，如果他把你當成真朋友，在你遇到困難時，會很樂於幫你想想辦法、出出主意，有時就像個老媽子一樣，他們也很喜歡被自己重視的人依賴。

天秤座

天秤座觀察力很好，可以體察到身邊的人需要什麼，尤其是對於他們真心認定的朋友。例如當他發現你很餓時，會給你一點小零食，或者注意到你的車子快沒油了，提醒你記得要去加油。

天蠍座

天蠍座洞察力強，同時又是個很好的傾聽者，因此如果他們把你當成真朋友，會很樂意聽你訴說心事，並給予中肯的建議，讓你有如醍醐灌頂一般。

射手座

「要知道對方和你合不合，和他來一趟旅行就可以知道。」這句話非常適合射手座。基本上，能和射手座愉快的遊山玩水的人，就會被他們認定為真朋友，因為在旅行中，彼此最真實的面貌都會展現在對方眼前。

摩羯座

「日久生情」正是摩羯座的 Style，這裡的「情」可以是愛情，也可以是友情。會被摩羯座認定為真朋友的，一定都有一點革命情感，比如一起為考試奮戰的同學、一起加班的同事。

水瓶座

水瓶座的交友非常廣泛，很多意想不到的人，可能都在他們的真朋友名單內，比如大樓的管理員，某間飲料的的工讀生，通常都會是有共同興趣的人。一但被水瓶座認定為真朋友，他們就會主動約你玩一些活動，比如一起做甜點。

雙魚座

雙魚座有一些獨特的品味，比如大家都喜歡 Marvel 電影，他反而比較喜歡票房不怎麼好但故事很獨特的小品，如果有人跟他們有相同的品味，他們就會視他為真朋友，時常和對方分享共同興趣，畢竟知音真的難尋。

文／Tien

本文出自VidaOrange生活報橘

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