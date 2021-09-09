每日星座愛情運勢2021/9/10 本日睿智星天秤座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：3 幸運顏色：翡翠綠

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

皇帝正：在情感上比較霸氣的一天，雖然霸道了一點但出發點都不錯，對方也不會感到不舒服，反而蠻有安全感的喔！

金牛座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：可能會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

雙子座－幸運數字：4 幸運顏色：南瓜色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

金幣六逆：兩人的相處有失衡的狀況，一方一直付出卻沒有任何層面的回報，不平等的感情狀態很容易有問題爆發的可能性

巨蟹座－幸運數字：9 幸運顏色：琥珀色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

權杖十正：容易在感情中感到龐大的壓力，有可能來自於對方的要求，或是大環境的要求，但各位雖然心累還是不願意放棄這份感情。

獅子座－幸運數字：5 幸運顏色：土豪金

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

太陽正：正能量滿滿，對於感情也是熱情滿滿，跟對方之間的信任感也很充足，膩在一起甜蜜，就算各自分開做事情也不會不安心。

處女座－幸運數字：0 幸運顏色：莫蘭迪粉

整體運：●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯七逆：也許隱藏的真相被無預警揭開是殘酷的，但也好過一直被有心人士欺瞞來得痛快，揮別錯的才能跟對的人相逢。

天秤座－幸運數字：2 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

寶劍國王正：能給予對方極大的安全感，好像天塌下來都能頂著一樣，不過會比較嚴謹一點，對情感的要求也會比較高一點。

天蠍座－幸運數字：1 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯十逆：世界上沒有十全十美的感情，在羨慕別人好像擁有童話般的愛情也要看看對方的好，有些光鮮亮麗的外表不見得是真的，自己還是要懂得滿足跟感恩。

射手座－幸運數字：8 幸運顏色： 酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

正義逆：很容易因為情緒或甚至是利益問題而犧牲了自己的感情或是委屈了對方，這樣很容易一步錯步步錯，要多加注意。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：深棕色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：既然是在交往關係就必須為兩人的感情負責任，為所欲為的任性很容易在雙方感情留下不好的裂痕。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：灰色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍十逆：也許會聽到關於對方的一些流言蜚語，如果真的很介意的話不妨直接詢問對方，說不定說開了也只是誤會一場。

雙魚座－幸運數字：1 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯四正：對感情處於比較被動的狀態，只想接受對方的好卻不願意多做些什麼付出來經營這段感情，可能會有潛在的溝通危機。