現在就許願！國師唐綺陽曝「處女新月」致願望易實現：治療病毒、得遇貴人

星座專家唐綺陽昨（6日）晚在粉專發文，透露西洋占星學上，今天（7日）是「處女新月」，從早上8點52分起，8小時內許下10個與處女相關的願望，將更容易實現。

唐綺陽表示，近來不管是疫情的威脅、工作上巨大變化，或是人際、利害關係等所有不滿浮上檯面，這一切都不能再忽視，而大家可以藉由今天的處女新月許願，好好整理人生。

關於處女新月，唐綺陽解釋，處女掌管所有細小的事物，如細節、細部、細菌，舉凡跟清潔或「因小事而擴大」等一切都與處女相關，如病毒、小人物、職場工作、醫療、員工等相關的一切，都是處女涵括的議題。

因此，唐綺陽強調，真的要看到好員工對自己的重要，好好對待對方、惜福感恩，又或是在處女能量下，一旦看哪裡不順眼就動手整理清潔，朝恢復秩序、更簡約、更精準方向前進，「一切就會煥然一新，運氣也會好起來」。

工作部分，唐綺陽建議祈求找到好工作、工作順利，或增進專業技能、與同事相處和睦、得遇貴人等，這些實質的願望都能得到祝福、推進；健康方面，處女掌管身體健康，所以對健康有什麼疑慮、困擾，也可以好好許願得到治療、排毒。

最後，唐綺陽提醒，不只處女，每個星座都可在任何新月許願，不過願望不可偏離現實或詛咒他人，且必須與自身有關，不能幫他人代許，並用正面的方式許願，「1個月後再來檢驗應許多少，祝大家好運」！（編輯：楊穎軒）

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