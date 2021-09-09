4星座財運下滑！9月結束前易破財　天秤小心被人騙錢，雙子投資失誤虧損巨大

賺錢從來不是一件容易的事，這世界上又有誰不渴望賺大錢？不過，事實證明，只有少數人能夠擁超旺的好財運，剩下的那些人要嘛平平淡淡過著收入穩定的生活；要嘛就是財運下滑，虧損無數。近日搜狐命理專欄《星了個星座》就分析指出，9月結束前，「4星座」易破財，財運將嚴重下滑！

金牛座：容易生病

金牛座很不好的一點就是，他們一點都不懂得好好照顧自己的身體，一旦忙碌起工作的事，就會全心投入其中，完全無暇顧及其他事情。加班熬夜對於別人來說是很艱難的一件事，但是對於金牛坐而言就是家常便飯了，他們每天都過著這樣的生活。只是一次兩次還沒有什麼大礙，但是次數一多，就很容易會生病。在九月結束前，金牛座可能會因為把自己的身體給搞垮了，財運也跟著下滑。錢賺得多寡先不說，光是看診費就花不少。

雙子座：投資失誤

雙子座是一心想幹大事的人，他們手頭上的錢其實不少，但都讓雙子座全部拿去投資了。雙子座認為只要投資對了方向，那麼賺錢是非常快的，甚至翻倍賺都有可能，，但是雙子座總是仗著自己的聰明勁就大手筆投資，沒有真的去分析每一筆投資是否都能撈得回本，所以9月結束前，雙子座將會迎來人生很大的危機。她們的投資會出現失誤，讓雙子座一度虧損巨大，所以他們的財富也越來越少。

天秤座：被人騙錢

天秤座在生活中是很天真的一個人，他們總是把別人想得太好，並且以為自己對別人好，別人也會用同樣的方式對待自己。可惜天秤座不知道有個詞叫做人心險惡，他們對於自己的錢財一直都沒有什麼概念，且平時為別人花錢也比較大方，因此很多人都盯上了天秤座，想要從他們身上撈點好處。這個9月結束前，天秤座的財運非常差，她們會被身邊的人借錢，但其實是完全被騙走，日後想要討要回來很難了。

水瓶座：想要一蹴而就

水瓶座其實完全有實力把事情給做好，若是他們能夠好好規劃，更有耐心地把細節都想到位了，那麼他們成功的可能性便會很高。只是水瓶座對於金錢的渴望實在是太強了，所以一遇到事情就會很著急、慌亂，導致他們容易做出錯誤的決定。尤其是在9月結束前，水瓶座想要一蹴而就，結果反而引起了更多麻煩，他們別說是賺到大錢了，反倒是會因為自己的衝動虧損了不少錢，因為那些都打水漂了，換不來好的回報。（編輯：許苡晴）