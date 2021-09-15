才不管人情世故！4星座喜歡當「快樂邊緣人」　自己一個人活得很好

在社會上懂得交際應酬普遍被認為是很吃香的，但不是所有人都不嚮往這樣的生活方式，比起呼朋引伴，有些人更喜歡單純做自己，命理網站《科技紫微網》就指出「4星座」喜歡當個「快樂邊緣人」，自己一個人也可以活得很好。

第四名：雙子座

雙子座天生自帶聚光燈，能夠自由自在穿梭在人群中，但其實他們有很享受自我獨處的時光。一個人逛街、一個人喝咖啡，都是他們常做的事。任何時刻，只要他們想要清淨，就能夠找到自得其樂的方法，才不管什麼人情世故。

第三名：射手座

射手座天生怕麻煩、喜歡無拘無束過生活，雖然熱情活潑，很受大家歡迎，但內心深處他們卻喜歡自我放逐。工作累了就離開，到沒人認識的地方逍遙自在；遇到無法理喻的人事物，懶得處理，乾脆就直接放生。他們總是能認真、又快樂的當個邊緣人。

第二名：摩羯座

務實的摩羯座常常給人高冷的感覺，因為他們太清楚自己要的是什麼，也明白自己的優點與缺點。比起逢迎拍馬，他們更喜歡腳踏實地做事，保持一兩個知心朋友就很夠。正因為他們自有分寸、又懶得開口，也就容易邊緣化，不過他們卻怡然自得，樂當邊緣人。

第一名：水瓶座

很多人常說水瓶座是外星人。水瓶座獨特的思維、獨樹一格的行事風格，讓別人無法輕易理解，而水瓶也無法理解別人。與其花盡心思，在複雜的人際網中找出應對規則，水瓶座寧可快樂的做自己，就算是邊緣人也無妨。（編輯：倪浩軒）

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