2021年9/13~9/19 十二星座塔羅運勢：雙子不明流失錢財，獅子遇感情瓶頸

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：死神逆－事情最糟糕也就是這樣了，需要耐心等待一切結果好轉。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

前陣子牡羊座的朋友們可能會覺得有些事情很不順，但這週運勢將會慢慢好轉，請耐心等待結果逆轉吧！

工作：

工作上有可能會有新的轉機，原本已經無望的事情或是機會有可能會有逆轉喔！只是需要點時間需要耐心等候。

感情：

雖然說運勢有好轉的跡象，但速度並不是那麼快喔！沒有對象的人可能還要再努力一陣子才會有好的邂逅唷！

金牛座：隱者正－可能會有點孤僻或是過於安靜讓大家不好親近，適合靜心思考的一週。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●○○○○

整體：

金牛座的朋友們這星期可能會有點孤僻，不大想接近人群，做事情也比較喜歡自己完成，要留意不要因此而引起他人不滿喔。

工作：

金牛座的朋友們這星期還是比較適合獨立作業，或是從事一些靜態思考方面的工作，盡量不要與人群接觸的工作會比較妥當。如果有什麼學習的計畫也很適合執行喔！

感情：

這星期金牛座的朋友們在感情上較為冷淡，甚至會有點厭煩，令對方不知所措，其實可能只是溝通有點問題，或是說想要表達些什麼卻無法表達出來，要多加留意不要傷害對方喔！

雙子座：金幣七逆－工作上的投資報酬率不如預期，錢財流失方向容易呈現不明。

貴人星座：射手座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙子座的朋友們這星期財運不是很理想，可能會有投資與報酬不成正比的狀況，平時比較沒有理財觀念的雙子座朋友們要更當心自己的錢財流向。

工作：

工作上可能會有就算努力了也沒有回報的無力感，但也不要因為這樣就氣餒，畢竟有些事情還是要以長遠的情況看喔！

感情：

人際方面這星期也是屬於比較停擺的一週，感情方面可能也會有對方對自己的付出沒什麼太大反應之類的感覺。

巨蟹座：金幣女王正－財務狀況穩定，情緒穩定，情感方面雖然少了激情卻也很穩定。

貴人星座：魔羯座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

巨蟹座的朋友們這星期比較理性一點，不會因為情緒化而誤事。而平時勤儉的巨蟹座朋友們這星期也會決定多愛自己一些喔！

工作：

工作方面穩定沒有什麼波折的，雖然有點沉悶但還是以穩定為主要訴求吧！適合研究投資理財的一週，可以多涉獵相關知識喔！。

感情：

感情上雖然較為冷漠但還算是穩定，可以去思考下一步的發展性；單身的人重心可能不會放在感情這部分喔！

獅子座：寶劍四逆－原本停滯不前的狀況有所改變，腦子也開始慢慢恢復運作。

貴人星座：水瓶座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●●○○

整體：

前陣子獅子座的朋友們可能有計畫停滯不前的狀況，但這星期可能會出現許多新的想法，或是慢慢有行動力去執行過往的計劃，雖然速度不快但還是有在進行。

工作：

原本行動力缺缺的狀況有了改善，這星期開始漸漸在工作上有了起色，雖然進步的幅度不大，但也很明顯了。

感情：

過往獅子座的朋友們可能面臨了一陣子的感情瓶頸，導致想要休息不想觸碰的情況。這星期獅子座的朋友們心態會有所調整，對感情會有不同的看法與體會喔！

處女座：星星逆－對目前生活和處境有點失望，因此容易沉溺在不切實際的幻想中。

貴人星座：雙魚座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

處女座的朋友這星期對自己比較沒有自信，也對自己的生活感到厭倦無力，因此容易沉溺在許多不切實際的幻想當中，空想著美好的未來卻也拿不出行動力。

財運：

財運要好最重要的就是不能把事情想得太悲觀，可以積極樂觀一點，自然而然會受到財神爺的眷顧。過度節儉或是揮霍都不好，還是要記得培養良好的理財習慣。

感情：

這星期處女座容易對對方感到無可奈何，人際上也容易對親情、友情甚至愛情感到幻滅，很多問題有可能只是誤會，要好好釐清才行。

天秤座：金幣A逆－財運不佳容易有預算外支出的一週，建議不要冒任何投資風險。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們財運不理想，才剛領完錢就都不知道花到哪去了，或是有許多不得已的開銷，令天秤座的朋友們非常苦惱。

工作：

這週天秤座的朋友們容易覺得錢不夠用。建議能夠少出門就少出門吧！這週也千萬別做投資或是與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期心思較不在感情上，開銷大之外，身邊的事情也有點多，情緒上也較為煩躁。建議天秤座的朋友們能夠先調適一下自己的心情，以免影響到他人喔！

天蠍座：聖杯國王正－會主動關心他人，也具有同理心，可以提供需要的人適當幫助。

貴人星座：金牛座

小人星座：射手座

性慾指數：●●●●○

整體：

天蠍座的朋友們這星期感情比較豐富，懂得為他人著想，也比較吃人情這套，脾氣溫和許多，適合與他人交流、多參加不同的活動也可以認識新朋友。

工作：

這星期天蠍座的朋友們工作上可以運用良好的人際關係去完成手邊的工作，遇到對的貴人會比自己努力還要有用。能夠給予他人幫助也不要吝嗇伸出援手，好心會有好報的。

感情：

這星期天蠍座的朋友們在感情上的表現很好，給予對方滿滿的關愛與照顧，像個長輩一樣呵護對方，這種感覺會讓對方很有安全感，也會更愛你喔！

射手座：寶劍國王正－思緒清楚效率高，遇到問題也能夠冷靜應對，邏輯強適合出主意。

貴人星座： 天秤座

小人星座： 處女座

性慾指數：●●●○○

整體：

射手座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯，不管做什麼都會很有效率，如果真的遇到問題也可以冷靜分析狀況，不會出什麼亂子，只是要留意在人際關係上容易過於苛求，可能會惹人不開心喔。

工作：

由於頭腦清楚、做事情效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的，只是如果在溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化，要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！

魔羯座：聖杯九逆－太過自以為是，不顧慮到他人的想法，容易造成他人的反感。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座普遍對自己有自信，雖然平常比較低調，但是有時候會忽然很想要表現自己，這星期容易因為不小心說大話膨脹自己，或是太自私不顧慮到他人，容易影響到人際關係。

工作：

建議魔羯座的朋友們在工作上能夠凡事低調為原則，收斂一些。樹大招風，光芒畢露反而容易招來小人或是不好的事情。

感情：

這星期魔羯座的朋友們容易沉溺在自己的世界裡面而忽略了對方的感受，也很容易有些自私的行為讓對方不好受，建議魔羯座的朋友們能夠多多關心對方，不要總是以自己為中心喔！

水瓶座：寶劍騎士正－行動力佳，思緒清楚效率高的一週，待人處事避免過於冷漠。

貴人星座：牡羊座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯，不管做什麼都會很有效率喔！只是要留意在人際關係上不要過於冷漠或是無情，免得惹人厭喔！

工作：

由於頭腦清楚，效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的喔！只是如果在溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！

雙魚座：寶劍七正－如果有什麼突如其來的問題一定要運用機智解決，不可衝動了事。

貴人星座：處女座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

雙魚座的朋友們平時比較容易被他人影響，也比較情緒化一點，只要有些口舌就很容易下錯決定，建議各位遇到問題還是冷靜下來，動動腦想一點比較理智的方式喔！

工作：

這星期雙魚座的朋友們要多用用自己的腦袋，遇到問題或是強大的對手千萬不要正面交鋒或是衝動亂事，以智謀取勝才是最佳之計！

感情：

工作可以用腦袋取勝，但感情上若是要比智謀可能會有點累喔！建議雙魚座的朋友們面對另一半能夠收起小聰明，坦然一點，誠實一點喔！