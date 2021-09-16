秋老虎發威！12星座「注意身體小毛病」　天蠍保護心血管，處女受生活壓力復胖

現在已經是秋天的節氣，雖然外出時都還是感覺氣溫炎熱，但是在早晚時，已經有點涼意，提醒你要好好保重自己的身體，健康才是一切的根本。塔羅牌艾菲爾老師就提醒了今年秋天「12星座」要注意的小毛病。身體有不舒服的地方千萬不能忍，及早就醫、及早發現問題、及早治療。別忘了邀請親友、閨蜜一起來注意！

白羊座

身為工作狂人，新的一季又開始，你肯定是天天加班熬夜，每天黏在辦公桌前一動也不動。這樣長時間久坐很容易讓腰部脂肪堆積，慢慢你會發現腰上多一個游泳圈，還不快找時間起身動一動，伸展筋骨。

金牛座

你以為現在秋老虎發威，天氣還很熱，就掉以輕心，常常喝涼水降火氣，冷氣天天從早開到晚。其實早晚已經漸漸有涼意了，小心喝冰水、吹涼風，讓咳疾找上門，造成喉嚨發炎。喝水常溫就好，出門帶一件薄外套，以備不時之需。

雙子座

總是精力充沛的雙子，天天碰碰跳跳的，別以為沒事，年紀有了小心骨頭越來越脆弱，經不起一次跌倒。加上最近天氣微涼，你的關節也會比較敏感一些，可以多吃一點能補充膠原蛋白的食物，對你會有幫助的。

巨蟹座

秋天是憂鬱症的好發季節，在這個秋天，你要小心自己陷入太多煩惱中而無法脫身，這會導致你晚上一直在重複想著白天困擾你的問題，導致你的睡眠質量變差，明明身體很累想睡覺，但是頭腦卻很清楚，讓你飽受失眠的痛苦。

獅子座

你需要多注意的健康小毛病是腸胃方面。你可能會因為心情急躁缺乏耐心，容易發怒之餘，躁動的情緒容易引起胃部灼熱、消化不良或是胃痛，甚至還會便秘。建議你在飲食上能清淡一點丶吃東西不要太快，並及早到醫院做檢查。

處女座

最近的你很有可能因為工作上遇到瓶頸，而產生焦慮的情況下，讓你用大吃大喝來發洩心中的怒氣，最後的結果就是讓自己體重增加、持續變胖。前陣子積極瘦身的人，也很有可能因為生活壓力而導致復胖，建議你先解決心理的問題，再繼續瘦身喔！

天秤座

由於你工作忙，沒有時間好好的休息與睡覺，造成你的體質有點虛寒，明明大熱天，手心卻還是涼的，又加上工作一忙，連去洗手間都一拖再拖，很容易泌尿道發炎感染。如果你夜晚頻尿或是有身體水腫的現象，代表你吃太鹹了，記得飲食要清淡為佳，還有千萬不能邊憋尿。

天蠍座

你需要多注意的健康小毛病是在腸胃道消化方面。喜愛美食的你在常常攝取重口味、油膩、高熱量的的食物來刺激食慾，腸胃道反而無法消化，連帶心血管也容易出毛病。建議你多吃些綠色蔬菜、低糖分的水果，來清一清腸胃及心血管。

射手座

你的抵抗力跟免疫系統比較弱，通常季節交替一有流行性感冒，你都是第一個趕上流行；天氣一變涼，你就開始流鼻水、咽喉痛，一點點小病痛就會讓你全身無力、無精打采。最根本就是要從養生做起，可以到中藥房請中醫師把脈，推薦你適合的補品，配合正常作息，將自己的身體調養到最佳狀態。

魔羯座

現在正處換季階段，讓頭痛、感冒、過敏紛紛找上門，加上你抵抗力最近也下滑許多，只要身邊有人一感冒，特別是職場上的同事，很容易就會傳染給你。提醒你要早睡早起、飲食均衡、多運動，有健康的身體才能好好生活。

水瓶座

生活中的壓力或是工作上面的情緒與焦慮常常壓得你喘不過氣，你最需要跟自己的閨蜜聊聊天。在聊天分享心情的過程中，你得到了身心的平靜，也能夠幫助自己重新檢視當前的生活狀態。聊天紓壓，這是你現在需要的。

雙魚座

最近要注意健康問題，尤其有過度肥胖、體重過重現象的朋友，天氣冷的時候，難免有血壓高的狀況，造成你煩躁、頭暈、頭痛，或是身體虛弱無力，這些現像一旦發生，建議你趕快去醫院就醫，因為你最近容易發生健康的急症。（編輯：郭佩蓉）

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