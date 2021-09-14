【盧恩符文占卜】不小心漏電！測你潛藏的花心指數有多少？

▲你內在特質中有潛藏哪些花心指數，或是在不知不覺中我們已經不小心漏電給身旁的人？！（圖／秉麟提供）

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

感情一直始終是人們生活中息息相關的課題，透過盧恩符文讓我們自己知道，內在特質中有潛藏哪些花心指數，或是在不知不覺中我們已經不小心漏電給身旁的人？！

放鬆心情、調整呼吸後，請從下列選項中挑選最有共鳴、感覺的盧恩符文，再讓我們一同來看內容解析。

選項I. Othala | 05/29-06/13 | 花心指數55%

內心當前還因為先前情感上、情緒上的起伏，導致沒有多餘的力氣去結識新的關係，感情目前也從外在的追求，回到內在的探索，花比較多的精力來認識自己在情感中的定位與價值，不再一味的追求與他人關係發展。

建議選到這個符文的朋友，可以透過一些生活作息上的改變，或是短暫跳脫不一樣的環境，給自己不一樣的刺激，重拾在感情中的花火，過去的經驗是需要注意，但不用讓自身陷入泥濘，難以跳脫。

選項II. Perthro | 01/13-01/27 | 花心指數90%

在生命當中有一定的歷練，與人交談過程中很能快速擄獲他人芳心，自己要懂得怎麼把持該有的界線，而不是像一台漏電機，不斷的四處刺激他人，有些時候求好心切的想幫人，卻容易因自己的舉動，而讓旁人會錯意。

建議您重新檢視自己與人交流的關係發展，不是什麼電都適合放出去，畢竟多半主動權還是在自己手上，關係上的拿捏與掌握，自己是相當清楚哪些地方，可以做適度的改善，若持續陷入花叢，自己早晚會迷失方向的。

選項III. Laguz | 04/29-05/13 | 花心指數85%

有意識的覺察自身所做的任何行為，纖細、溫柔的性格，往往讓他人第一印象非常的好，然而許多時候太過專注在自己想要做的事情，而忽略了一些舉動造成他人的感受是什麼，雖然往往自身覺得沒有什麼特別的行為，卻也造成旁人相當大的起伏或反應。

某些時候過於體貼，往往會讓旁人不知所措，保持該有的距離，拿捏該有的分寸，相信當事人會清楚該有的界線，而不是模糊了彼此的關係。

選項VI. Sowilo | 02/13-02/26 | 花心指數75%

擁有陽光的性格，非常做自己，無論直率、灑脫的特質，總能吸引到許多人的目光，在人群中總能夠扮演那獨一無二的焦點，許多人投射的目光所在。

坦白說，選到這個符文的朋友，很清楚自己在交友關係上，如何去展現自己，除了外放之外，也可以著手練習「收」的動作，讓自己在沉穩、內斂一些，不需要迷戀著外界虛華的關注。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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