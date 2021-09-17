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大樂透中秋加碼！總獎金高達8.4億　「5星座」投資偏財運旺，雙子有望中大獎

▲台彩推出中秋大樂透加碼活動，對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，「5星座」投資偏財運旺，榜首有望中大獎。（圖／NOWnews資料照）
文 : 姊妹淘管理者

台灣彩券公司近日宣布，2021年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元，其中，大樂透從9月7日起共加碼168組100萬元，目前已開出27組，尚有141組獎項未開出。對此，「清水孟國際塔羅」小孟老師就分析指出，「5星座」投資偏財運旺，中秋節前將喜獲好運！

▲台灣彩券公司宣布（2021）年中秋雙十加碼總獎金高達8.4億元5款熱門遊戲齊加碼，其中大樂透加碼168組100萬元。（圖／記者顏真真攝）

Top5、金牛座：偏財來臨，福星加持

金牛座中秋前後，受到太陽入偏財宮，是很適合投資理財的時刻，偏財宮非常好，這對你的投資與購買彩券方面能帶來好運氣，但也要另外提醒金牛朋友們，雖然有福星加持，也是要仔細研究一些投資事宜，不宜聽信一些奇怪門路的消息就做投資，這對你風險可能會增多，自己做功課投資會是最保險的方式。

Top4、獅子座：投資獲利，好運不斷

獅子座的朋友們，中秋前後太陽轉入財帛宮位，你們對自己的金錢與資源會特別有意識，你很想去研究或透過不同方式來增加自己的資產，而你的企圖心也能使你去研究各種生財之道，中秋前雖然你在投資市場上會大賺一筆，但還是要留意不要太過失心瘋追求高點或數量的投資，另外，想購買彩券的朋友受太陽引力影響，多穿黃色衣服或吃黃色水果都能讓你財富亨通。

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▲想購買彩券的朋友受太陽引力影響，多穿黃色衣服或吃黃色水果都能讓你財富亨通。（圖／Shutterstock）

Top3、天蠍座：中到小獎，開心不已

天蠍座中秋前後金星移入本命宮，顯示中秋前後容易有小財進來買彩券易中到小獎，若你最近有剩下來的統一發票也可以拿出來對獎，若你想參加網站所舉辦的贈獎活動也能抽到小獎項，雖然不多但是不無小補，建議多穿綠色衣服，能讓財運滿分。

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▲建議多穿綠色衣服，能讓財運滿分。（圖／Shutterstock）

Top2、處女座：用錢滾錢，找到方法

處女座的朋友們，太陽入命宮加上水星與火星加速進入財帛宮，中秋前後你可以開始把一些多的資金拿來做一些投資，必定能夠用錢滾錢，若是你已經有很熟悉的投資模式，而且也一直是正向結果，請你保持這樣的好習慣繼續經營，若是之前不太理想，中秋後對你來說是改變新理財方式的好時機，不要擔心自已會損失太多，可以用小額方式，實驗你想要的方式，只要你願意開始，慢慢就會找到適合你投資理財的方式，而且會讓你有自信，用這樣的方式會對你有利。

Top1、雙子座：抽到大獎，財運滿分

雙子座的人受到水星與火星進入偏財宮，因此偏財運很好，中秋前後若你想要買彩券苦無號碼，不妨可以多詢問周邊的朋友，很多人都馬不停蹄的在找財神爺，但慕然回首時其實財神爺就在你身邊。除此之外，你若想參加任何抽獎活動都有中大獎的機率，建議多穿紅色的衣服能讓財運滿分。（編輯：許苡晴）

▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）

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Tags : 8.4億中大獎中秋中秋加碼偏財偏財運大樂透投資星座總獎金財神爺雙子