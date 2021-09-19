【圖像占卜】展翅高飛吧！你即將進入什麼蛻變期？

▲你知道自己進入了怎樣的一個蛻變期了嗎？一起期待展翅高飛的模樣吧！（圖／安妮的奇異星球提供）

這張塔羅是聖杯2，是一張結合的一張牌，同時也在講你如何跟自己合作，你跟自己生命身體一起合作了嗎？你知道自己進入了怎樣的一個蛻變期了嗎？一起期待展翅高飛的模樣吧！

A大聖杯

B安妮與恐龍

C樹林們

**選一個你第一眼看到的或是最有感覺的選項～**

（如果無法選第一眼跟最有感覺的就兩個答案都看）

A大聖杯 命運之輪 寶劍皇后：希望到來生命當中

你在等待什麼機會降臨到你的生命當中嗎？接下來這個轉變時間即將到來你的生命當中了，不過你也要記得一件事，就是你對自己是嚴厲跟嚴格的，你不太希望自己犯錯，或是希望每件事情都剛剛好到定位，有時候給自己一點放鬆的可能性，也對事情輕鬆一點、多一點彈性，當你內心抱持著希望的時候，希望就會來到你生命當中，另外也記得，隨時當你需要幫助的時候，記得說出自己的想法，總會有那一個人拉著你一起跟你走向去的。

B安妮與恐龍 女祭司 聖杯侍者：學會順流

最近的你有些累到了，對於某些事情可能有點悲觀，或是沒有這麼有活力的看待事情，但是這些都是你生命中的禮物，因為那讓你看到生命的面向，讓你覺察事情其實不是不好，而是有另外一個可能性，可能正在展開當中，所以當你侷限了你自己，反而只會活在框架當中，所以記得，保持敞開心，順流一些，你會發現來到你生命都是一種領悟。

C 樹林們 國王 聖杯侍者：保持敞開，成功就來了

最近的你有些目標，但要跟你說的是這些目標就近在眼前了，你也即將掌握到這些目標，但首先你要做的一件事，就是安撫自己的心，讓自己保持在一個安全感當中，相信自己、相信目標、相信未來，有這三個相信在你心中，你就可以好好地往前，另外有時候記得轉個彎，不要死腦筋，換個方法，或許會是你成功途徑，也可能幫你打開另一個可能性，以及多聽聽不同的建議，會有不同的思路跟想法來到你生命中。

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