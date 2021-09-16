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9月下半運勢大公開！「3星座」財運超旺　金牛小有偏財，天蠍不宜投資

shutterstock_793237669▲小孟老師近日在臉書分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（圖／Shutterstock）
文 : NOWnews今日新聞

時間稍縱即逝，很快地，9月已進入下半月了，究竟十二星座的運勢會如何呢？近日「清水孟國際塔羅」小孟老師就在臉書公布，9月下半月12星座的運勢提點，其中財運最旺的前三名分別是金牛、處女與天秤。

▲小孟老師分析指出，9月下半月「3星座」財運旺。（示意圖／NOWnews資料照）

工作好運前三名：

Top3、摩羯座

水星火星入事業宮。煩悶解除，找到方法。

Top2、射手座

太陽入事業宮。破除流言，績效超前。

Top1、水瓶座

金星入事業宮。逆風高飛，廣結善緣。

感情好運前三名：

Top3、雙魚座

太陽入夫妻宮。找到激情，易有新歡。

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▲雙魚座找到激情，易有新歡。（圖／Shutterstock）

Top2、雙子座

婚神星入夫妻宮。對方包容，人際活躍。

Top1、牡羊座

水星火星入夫妻宮。約會甜蜜，參加飯局。

金錢好運前三名：

Top3、金牛座

太陽入偏財宮。貴人指點，小有偏財。

Top2、處女座

太陽入財帛宮。議論薪資，機會變多。

Top1、天秤座

水星與火星入本命宮。太陽入精神宮，尋找副業，開創商機。

當心留意組：

以下三星座建議多穿搭紅色衣服或襪子，有效抵擋厄運。

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▲多穿搭紅色衣服或襪子，有效抵擋厄運。（圖／Shutterstock）

Top3、獅子座

天王星逆行轉入事業宮，加上冥王逆行入健康宮。健康欠佳，注意和諧。

Top2、天蠍座

冥王星逆行入兄弟宮，海王星逆行入偏財宮。家人口角，不宜投資。

Top1、巨蟹座

土星與木星逆行疾惡宮。當心意外，不宜借錢做保。（編輯：許苡晴）

▲星座命理專家小孟老師。（翻攝自「小孟老師星座塔羅牌之清水孟 」臉書）

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   本文由《  NOWnews今日新聞 》授權報導，未經同意禁止轉載

Tags : 9月9月下半偏財天蠍投資星座財運運勢金牛

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