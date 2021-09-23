明明沒有惡意！但「5星座」莫名帶給人壓力　牡羊太自我，天蠍心思深

每個人的個性不盡相同，知名命理師艾菲爾日前在臉書提到，一般來說，身邊人們通常不會故意帶給彼此太大的壓力，但有些星座沒有惡意，卻天生個性上就是會帶給他人莫名壓力，同時分享容易給人莫名壓力的「5大星座」，一起來看看自己是不是犯了給人壓力的問題，或是學學該如何與這些星座相處吧！

一、太自我的牡羊座

平常的牡羊座直爽沒心機，相處起來相當暢快，但如果與牡羊座的人一同工作，就會立馬了解他名列這份「壓力榜單」的原因，首先，牡羊座的個性很自我，他不會考慮到其他人的難處，而是會預設大家都跟他有一樣的條件，接著他的急性子就會發威，開始不斷的催促同事、下屬，甚至急到火燒頭時口出傷人話語，但善良的牡羊座並不是如此無情，他們事後會後悔，但也不知道該怎麼修補關係，只好像小孩撒嬌般找你嬉戲，讓人又氣又好笑。

二、太聰明的雙子座

與雙子座的人互動是莫大的享受，他們聰明、理性，想法多變靈活，反應快速，但這猶如雙面刃，也就是他們帶給他人壓力的來源，因為雙子座實在太聰明，會讓對方覺得自己似乎相形見拙，再者雙子座反應太快了，如果跟他們討論事情，常常接受到的是連珠炮似的推理分析，雖然不一定說得都對，但就是沒有回嘴的餘地，最後，雙子座相當好辯，雖然他們也有感性的一塊，但一股腦爭辯起來卻完全被理性控制，不顧他人情感，也較缺乏同理心，當然，只要適當的提醒，雙子座就會恢復正常。

三、要求高的獅子座

獅子座給人的壓力是相當直接的，他們平常開朗、積極，相當容易與人打成一片，但如果他開始重視你，你就要先評估自己的抗壓性，因為獅子座對人的要求非常高，對於自己重視的人，獅子座會要求東要求西，希望你把事情做到最好，如果達不到要求，他們可能會真的發火，對你批評不休，但你會知道他們是為你好，只是用錯方法，加上天生比較火爆的脾氣，難免常常有朋友、家人失和的狀況，這需要比較小心。

四、沈默壓力的處女座

處女座帶給人的壓力恰恰與獅子座相反，他們龜毛、仔細、一塵不染，他們會對自己有著極高的要求，像是時間規畫要精確、事情要做到極致、家裡要乾乾淨淨，處女座的個性不會刻意要求他人也要做到如此高的程度，但在他們身邊，你可以感受到自己如果沒有達到標準，他們的內心會暗自的譴責你，縱然嘴上說的是沒關係，當他們把你洗好的衣服默默的再丟進洗衣機，就是一種最間接，也最強烈的壓力。

五、心思深的天蠍座

如果說女人心海底針，那天蠍座的心可能深到地心去了，他們表面相當和善，甚至太過客氣，但相處久了你會發現，他們對你自有一番評價，若是評價高的，他們會敞開心胸，評價沒那麼高的，心防像護城河般寬廣，當然，天蠍座不會讓你感到不舒服，表面行禮如儀樣樣不缺，但就是會讓你覺得無法跟他有深入的來往，不知道該做些什麼跟他們打成一片，於是給了自己壓力，但其實天蠍座本意並非如此，有時候放輕鬆做自己，反而能獲得他們的好感。（編輯：賴詠璿）

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