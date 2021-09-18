2021年9/20~9/26 十二星座塔羅運勢：金牛為愛沖昏頭，摩羯錢財易超支

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：權杖九正－經過思考後可能會偏向保守的作風，但要注意不要墨守成規。

貴人星座：天秤座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●○○○

整體：

經過上星期的思索，牡羊座的朋友們這星期可能會選擇保守作風，或是壓力會比較大，無論是來自於工作或是家庭人際等，都有可能感受到隱藏性的競爭或是壓力。

工作：

工作上競爭激烈，容易因為要固守崗位而犧牲掉一些自己喜歡的東西或時間，建議牡羊的朋友們保守歸保守，不要墨守成規，不敢踏出自己的那步喔！

感情：

牡羊座的朋友們這星期會珍惜現在與過去所擁有的一切，卻也因為這樣更害怕失去。如此的得失心要是沒有好好調整有可能會造成自己更大的心理壓力喔！

金牛座：聖杯A逆－很容易缺乏安全感，表面上有可能強顏歡笑，需要好好的發洩一下。

貴人星座：處女座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●○○

整體：

金牛座的朋友們這週在情感層面較為薄弱，也比較沒有心思去過好生活，整體生活上也較為無趣。環境中也許會有不愉快的變動，導致金牛座的朋友們容易感到不安與不開心。

工作：

要留意身邊是否有因為利益而接近自己的人，或是想趁機扯後腿的小人都要多留意。工作上要踏實，不要只是做做表面給別人看。

感情：

雙方很難溝通或是協調，也容易因為被愛沖昏頭而不理智的決定一些重要事情。要當心會不會有虛情假意的情況發生，捲入太複雜的情感關係。

雙子座：寶劍國王正－擁有智慧又冷靜的一個星期，注意不要太過嚴肅以免令人畏懼。

貴人星座：獅子座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙子座的朋友們這星期思緒是很清楚冷靜的，無論發生什麼事情都可以處之泰然，冷靜想出最好的方式解決問題，只是容易比較嚴肅讓大家覺得不好親近。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作上較為理性，很適合動頭腦去想一些新點子。只是要留意是否會太理性，畢竟有些職業還是比較重人情味的喔！

感情：

這星期雙子座的朋友們在感情上也是很理智，平常看不清楚的部份都看得一清二楚。建議雙子座的朋友們不要太過苛求對方，也不要用理智來衡量感情。

巨蟹座：女祭司正－知識的領域上能夠有不錯的表現，只是與人之間的相處較為冷漠。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們非常冷靜理智，思緒清楚，跟以往比較多情或是情緒化的表現比較不同，能夠在知識領域上有不錯的表現。

工作：

這週的知識學習能力很好，也很能夠冷靜分析。若是工作上有與知識相關的，會有非常好的發展！

感情：

這星期巨蟹座的朋友們對於感情會比較冷淡，使對方感到有點灰心，建議巨蟹座的朋友們可以多為對方想一點，不要太冷漠喔！

獅子座：寶劍騎士正－行動力佳、思緒清楚效率高的一週，待人處事避免過於理智不近人情。

貴人星座：牡羊座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●○○○

整體：

獅子座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率喔！只是要留意在人際關係上不要因為過度理智而顯得無情，免得惹人厭喔！

工作：

由於頭腦清楚、效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的喔！只是如果在溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方。

處女座：聖杯七正－太容易相信表面上所看到的，容易對事情產生不切實際的想法。

貴人星座：天蠍座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●●○○

整體：

這星期處女座的朋友們比較容易對自己表面上所看到的事情下定論，其實許多事情必須要多觀察才可以，表面上的美好不一定是真的喔！

工作：

工作上表面上看起來不錯，但實際上卻暗潮洶湧，建議常處女座朋友們還是要謹慎一點，不要鬆懈，要多多觀察注意身邊是否有小人或是麻煩存在喔。

感情：

感情上容易有不切實際的想法，或是把一段關係想得太美好了，導致幸福的背後容易有問題慢慢產生，需要多加留意喔！

天秤座：聖杯隨從逆－行為舉止不夠穩重，過度獻殷勤反而容易讓人覺得虛偽。

貴人星座：射手座

小人星座：金牛座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天秤座的朋友們在情緒上比較容易有失控的情型產生，也容易出現不夠穩重的舉止令人覺得虛偽或是不夠成熟。

工作：

感性容易戰勝理性的一週，工作上容易出現溝通問題或是根本就沒有那份心把事情做好，也容易在團體中感到不開心。

感情：

桃花運雖然不錯，但對每個異性都好容易淪為濫情。小心將真正好的對象嚇跑囉！有情人的人容易因為情緒化而影響到對方，要多加留意喔！

天蠍座：權杖二逆－一些比較天馬行空不切實際的想法容易讓一切的發展走下坡。

貴人星座：魔羯座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

天蠍座的朋友們這個星期可能會有一些較為不切實際的想法，要是將這些想法帶入現實生活可能會讓實際上的情況走下坡喔！

工作：

工作上要踏實一點，不要因為受他人影響或是受自己的想法影響而衝動的往火坑裡跳。如果有工作上的選擇要更小心謹慎，能夠多聽有幫助的長輩的話更好。

感情：

天蠍座朋友們的情緒本來就比較強烈，心思雖然細膩也容易活在自己的世界裡。建議不要把自己心中過多的情緒帶給對方，造成對方的壓力喔！

射手座：權杖騎士逆－容易情緒暴躁影響到身邊的人，衝動後可能會產生難以收拾的後果。

貴人星座：水瓶座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●○○○

整體：

射手座的朋友們看似平時溫和有禮也理性待人，這星期情緒上會稍微火爆一點，較容易情緒失控而影響他人或是所做的決定。

工作：

這星期射手座的朋友們在工作方面容易因為衝動或是一時的鬼迷心竅而做出錯誤的判斷，要小心會有比較嚴重的虧損，切記在投資這塊一定不可以急躁，要冷靜判斷。

感情：

感情方面容易因為情緒問題而影響到另一半，遇到什麼狀況還不分青紅皂白就對對方發脾氣。建議射手座的朋友們不要因為太愛面子或是太以自我為中心而讓彼此的關係產生裂痕。

魔羯座：女帝逆－凡事太重外表容易顯得膚淺，內涵與事情的本質才是最重要的。

貴人星座：金牛座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●●○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期或許會因為要犒賞自己或是讓自己更漂亮而過得有些奢侈，要注意不要太過膚淺而浪費大把銀子喔！

工作：

這星期魔羯座的朋友們較為散漫，提不起勁工作，得過且過。而且在金錢上的支出可能會超出原有的預算很多，建議魔羯座的朋友們要振作且理性一點喔！

感情：

魔羯座的朋友們這星期在感情上要留意溝通的問題，不要太任性、無理取鬧，多點理性的溝通會好過於鬧脾氣導致爭吵。

水瓶座：節制逆－很容易因為自己的私心而失去原則，讓他人覺得有點無所適從。

貴人星座：雙子座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期容易被他人影響失去自己的原則，或是有點太過自大，把話說得太滿導致原本應該要完成的事情遭到影響。

工作：

這星期水瓶座的朋友們很多事情都沒有辦法協調完成。脾氣不穩定，缺乏耐心與專注力的一週，要多注意工作狀況。

感情：

水瓶座的朋友們這星期與另一半很容易有溝通不良、容易與吵架，甚至鬧分離。很多情況都是因為自己心情沒辦法穩定好好平衡，要多加留意。

雙魚座：惡魔逆－忽然想通自我覺醒的一週，趁這個時候遠離一些不該沉溺的人事物吧。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●●○○

整體：

雙魚座的朋友們平常就比較容易因為重義氣而被扯進一些混亂或是紛爭之中，但這星期會自己覺得不妙，有慢慢脫離紛爭的趨勢喔！

工作：

要把持自己的原則雖然不容易，但如果是對的事情就一定要堅持，也許會歷經一些困難，但最後正義還是會獲勝的。

感情：

愛情雖然是兩個人的事情，但如果牽扯太多不道德的事情也很是痛苦的，如果有這方面的困擾這星期可能會突然開竅然後離開。雖然離開的一開始會很痛苦，但是過了就沒事的。