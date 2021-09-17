每日星座愛情運勢2021/9/21 本日浪漫星金牛座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：2 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯七正：不切實際的甜言蜜語雖然好聽，但真正能做到的沒有幾人，期望不要太高以免到時候更失望喔！

金牛座－幸運數字：4 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

聖杯騎士正：有對象的朋友們在相處上如膠似漆，單身的朋友們也桃花朵朵開，雖然有很多機會也記得要慎選對象，不要來者不拒喔！

雙子座－幸運數字：8 幸運顏色：銀色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍九正：跟情人之間積累的問題可能不少，也會有很多溝通上的問題沒辦法協調，甚至可能會想到失眠頭疼不知道如何是好。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：杏色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍二逆：逃避兩人之間很明顯存在的問題只會讓問題急速惡化，消極的面對也沒有辦法讓傷害降低，還是要勇敢一點去面對問題。

獅子座－幸運數字：7 幸運顏色：酒紅色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍五正：可能會有些小事情隱瞞對方，雖然暫時可以瞞天過海，但是如果累積下去紙包不住火的時候事態就嚴重了。

處女座－幸運數字：6 幸運顏色：寶藍色

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

金幣A逆：物質跟愛情很容易失衡，好像沒有辦法兩全的狀況讓各位心情更加鬱悶，跟情人之間也有一些話說不出口。

天秤座－幸運數字：9 幸運顏色：蜜糖棕

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

塔正：感情狀況可能會有沒辦法處理的問題，例如是大環境或是家人的不諒解等，這種狀況是需要多點時間去慢慢處理，必須要再多忍耐。

天蠍座－幸運數字：0 幸運顏色：松柏青

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢跟對方一起去吃個大餐或是送個小禮物給對方，兩人的感情也很穩定，可能也會討論一下未來的規劃喔！

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：珊瑚粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○

聖杯二逆：跟對方溝通上會有點困難，沒辦法好好表達自己想要的東西，要耐著性子好好的把事情講開來。

魔羯座－幸運數字：1 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

權杖三逆：自己做的選擇要自己負責，就算跟對方有什麼不合的地方也要想辦法磨合處理，不可以不負責任的擺爛在那。

水瓶座－幸運數字：5 幸運顏色：黑色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

金幣四逆：因為害怕失去而更鑽牛角尖，在每一個小細節都仔細得讓人覺得不可思議，也容易因為這樣讓對方的壓力更大喔！

雙魚座－幸運數字：3 幸運顏色：鵝黃色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

愚者正：雖然對愛情有些比較不切實際的想法，或是想要去些平常根本不會想去的地方，跟對方也會有共識一起完成。