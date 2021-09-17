每日星座愛情運勢2021/9/22 本日人氣星水瓶座

在愛情的國度裡我們總會迷惘找不到方向，不妨讓Miki老師來當你的指南針，用塔羅運勢來為你解惑吧！

牡羊座－幸運數字：8 幸運顏色：草綠色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●○

財運：●●●●○

權杖A正：對感情非常積極熱情的一天，只要對方有需要必然隨傳隨到，雖然沒辦法去很遠的地方，但只要有彼此在哪裡都很有趣。

金牛座－幸運數字：5 幸運顏色：純白色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

節制逆：跟情人容易因為價值觀或是兩人用錢的方式不同等事情爭吵，溝通沒辦法達到共識，兩人的感情也會被打上問號。

雙子座－幸運數字：0 幸運顏色：土耳其藍

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

寶劍女王逆：容易將注意力放在一些微不足道的事情上，也很容易挑對方語病，一個小事情就能鑽進死胡同裡面，兩人的感情也顯得不自在。

巨蟹座－幸運數字：3 幸運顏色：橘色

整體運：●●●●●

愛情運：●●●●●

財運：●●●●○

權杖女王正：今天對要去哪裡做什麼吃什麼等都很有主見，也有可能會掏腰包跟對方大快朵頤，兩人的感情也很甜蜜喔！

獅子座－幸運數字：9 幸運顏色：棗紅色

整體運：●○○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

隱者逆：比較會有不想主動什麼都不想做的情況，對感情也是比較消極不想經營，想要多一點自己一個人的空間跟時間。

處女座－幸運數字：4 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

聖杯隨從逆：可能會因為自己做了什麼事情而心虛，反而對情人太過矯情，這樣不但沒有加分效果反而讓人家更懷疑，還是拿出一片真心誠意不要亂出花招。

天秤座－幸運數字：1 幸運顏色：淺灰色

整體運：●●●○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍三逆：可能會有機會跟前任有交集，但也會發現當初那種痛不欲生的感覺早已不知去向，但也別因為聯繫而破壞現在的生活喔！

天蠍座－幸運數字：6 幸運顏色：粉色

整體運：●●○○○

愛情運：●●●○○

財運：●●○○○

太陽逆：會因為一些偶發事件而對情人有點扣分，雖不嚴重但對感情的熱情也會比較消退，可能會將重心轉移到別的地方。

射手座－幸運數字：7 幸運顏色：金棕色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

寶劍八正：容易因為怕傷了彼此的感情而不敢把問題攤開來說清楚，但這樣拖延下去也只是讓問題越來越大，沒辦法獲得真正的改善。

魔羯座－幸運數字：2 幸運顏色：黑色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍九逆：如果一段感情總是存在猜忌與不信任會很痛苦，不妨嘗試多給予彼此信任，也許緊張的關係能改善不少。

水瓶座－幸運數字：1 幸運顏色：薰衣草紫

整體運：●●●○○

愛情運：●●●●○

財運：●●●○○

聖杯三正：可以帶著情人跟朋友們一起出去聚會放鬆一下，這樣不僅顧了朋友，也能夠讓對方更安心，大家相處也會更融洽。

雙魚座－幸運數字：0 幸運顏色：桃紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●○○○○

財運：●●●○○○

星星正：只要兩個人在一起就能感受到滿滿的正能量，要好好珍惜這樣的對象，如果有什麼需要溝通協調的也可以趁這時間理性溝通。