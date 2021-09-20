【盧恩符文占卜】愛情的考驗！現在的對象是我對的人嗎？

盧恩符文（Runes）在當地被稱為佛薩克語言，是日耳曼民族與北歐人會使用的語系，在神秘學中更經常被拿來當作能量與魔法來使用，在許多經典中都可以看見盧恩符文的足跡，今天和大家介紹屬於自己的本命符文，代表著各自的性格、特色，也就如同幸運符一樣，可以給予庇佑、加護來保平安使用。

每段愛情都有難以形容的悸動，然而在情感趨於平淡之後，真正的愛情考驗便真正開始⋯⋯放鬆心情、調整呼吸後，請從下列選項中挑選最有共鳴、感覺的盧恩符文，再讓我們一同來看「現在的對象是我對的人嗎？」

選項I.Thurisaz | 07/29-08/12 |

無論對象如何，現階段的您似乎對於感情仍有一些不放心，即便投入其中，卻又沒有這麼完全投入在裡面，或多或少有些生活習慣、環境種種導致您不太敢太多心緒放在這段感情上，縱使您依舊渴望這份感情，卻又不斷地尋覓，期盼可以找到一個與自身標準分數是差不多的對象出現！建議您無論如何比較，一山終究有一山高，不斷的比較而沒有全心全意的去投入一段感情，不管在任何對象面前，您依然都不會展開心胸去接納身旁這位對象唷！

選項II.Wunjo | 10/13-10/27 |

在您的感情價值觀上，雙方是需要彼此互相、平等的，只要您身旁這位對象有足夠尊重您，您便會感到他／她是您的真命天子／天女，然而只要對方稍有越矩行為，似乎彼此就會產生一些摩擦，好好的溝通吧！您給多少空間在這段感情、對象當中，另外一半也會給予相同的回饋，縱使是這位對的人，自己的心態也要有所調整，看的是問題該如何處理，而非情緒來左右彼此的關係，平衡看似容易，實際要執行起來卻有相當大的難度存在著。

選項III.Gebo | 09/28-10/12 |

留意身旁的他／她異性緣是否太好，人緣是否太廣了呢？偶爾另一半的好人緣總是讓您醋勁大發，即便他／她對您百般照顧、呵護，您仍無法容忍生活中多了一盞飛利浦，或許您彼此考慮在一起之前，就該意識到，這樣的人格特質，遲早會成為一條導火線，若您不在意，這段關係是可以持續下去，甚至是非常快樂的，若是佔有慾稍強的朋友，可能需要調整心態或重新定義思考，自己對於感情的價值觀是什麼、又該如何處理？

選項VI.Mannaz | 04/14-04/28 |

若單看好的層面，這名對象百分之百是您命中注定的對象，然而要留意的是，您有看到現實層面嗎？還是只有看到好的那塊，真正需要兩人共同面對、解決的狀況，您有看到了嗎？如果只是單純想要談一段感情，大可放手去愛一場，但若嚮往著長時間經營、相處，必須得好好慎重考慮，畢竟眼前的問題層面需要好好瞭解透徹，單純一點沒有不好，建議會希望您不要只有端看好的而忽略、逃避，真正的問題根源。

「北歐祕法 盧恩符文」電子書連結：https://www.pubu.com.tw/ebook/213974

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