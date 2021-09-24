穩交不保？「4星座」未來1個月最有可能變心！天蠍追求刺激，榜首恐精神出軌

現代人的觀念開放，即便是身邊已經有感情深厚的另一半，也容易抱持著觀望的心態，做出影響現有感情的事。而在未來的一個月裡，哪些星座最有可能變心呢？知名塔羅牌老師艾菲爾這就點名「4星座」，若你的另一半有在榜單內，可要好好的看緊他（她）喔！

第四名、天蠍座

未來一個月，天蠍座受到金星在命宮的影響，身體方面的慾望特別高漲，也許是另一半和你正在冷戰中，或是和你相隔甚遠而無法滿足你的需求，若剛好身邊出現主動又積極的異性，對你發出邀約，向外尋求激情緩解你的渴望會成為你在這段時期的選項，提醒你，可別只是因為身體一時的需要以及追求刺激，做出危害你現有感情的事，一旦事情爆發小心一發不可收拾，有可能會令你後悔終身。

第三名、天秤座

未來一個月，水星在天秤座的命宮逆行，原本天秤座就是遨遊在社交場合中的交際花，對待異性時舉手投足間的無心之過，容易惹來異性對你產生好感、主動求暖，加上你不善於拒絕、想與大家好來好去的個性，很有機會受到誘惑而擦槍走火，或者是前任、曖昧過的舊識在這段時期回頭撩你，你因為陷入過往的情誼，而萌生「舊愛還是最美」的念頭，拿現有的感情來做比較，讓感情陷入危機之中。提醒你，別被一時的虛榮感以及情緒沖昏了頭，而賠上了現有的幸福而不自知。

第二名、射手座

未來一個月，天王星在射手座的戀愛宮位逆行，對於射手座來說，生命就是一場活到老的冒險，就連愛情都是。這段時期，你和現有的另一半可能因為少了新鮮感、缺乏刺激與火花，交往起來有些意興闌珊，你會開始對另一半挑三揀四，兩人爆發爭吵口角搞得彼此不愉快，感情受到影響的你，反而轉而向外尋求慰藉，也許是吸引來和你有相同遭遇的異性，而產生一時的情愫，因此把原本屬於你的幸福推遠。提醒你，一時吸引來的對象固然讓你眼前一亮，小心對方也不是真心相待，反而讓你落得兩頭空，得不償失。

第一名、牡羊座

未來一個月，水星逆行於牡羊座的關係宮位，你的感情生活會受到極大考驗，或許你被生活、工作的壓力纏得喘不過氣，與另一半容易為了雞毛蒜皮的小事爭吵、彼此互看不順眼，在氣頭上的你只想找個自己的空間躲著，更別說要去修補感情中的裂縫，此時，平時在你身旁噓寒問暖、對你展現極大包容心的異性，會在這時候讓你產生想要依靠的心，讓你的心不禁動搖起來，造成精神上的出軌。提醒你，在你做任何選擇之前，請先冷靜問問自己是否只是因為一時衝動，而忘記了當初你花了多少心力經營現有的感情，你便能分辨自己真正的心意。（編輯：許苡晴）

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