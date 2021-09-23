今年第3波水逆！「5星座」受極大挑戰　處女人財兩失，天秤外出要當心

坊間常說每逢水逆期間，運勢都會相當不好。而今年的第3波水逆將於9月27日開始到10月18日結束，落在天秤座上。對此，知名命理專家小孟老師就在臉書點名「5星座」，提醒將成為這波水逆的重災區，各方面都會受到極大的挑戰。不過小孟老師提供了化解方法和重要建議，快來看看自己是否上榜。

第五名牡羊座：情人爭吵，夫妻口角

牡羊座的人要小心，在水星逆行進入你的夫妻宮位，代表著感情會遇到麻煩。已婚夫妻會吵架，心情不好遷怒；看不慣另一半的生活習慣購買的東西不合意，就與對方生悶氣等。此外，單身者要小心遇見爛人、感情騙子以及不忠誠的行為，因此建議情侶講話前要先想過，單身者談戀愛要擦亮眼睛。

第四名處女座：財來財去，物品遺失

水星逆行進入處女座的財帛宮位，不小心將包包遺失或弄丟皮夾；汽機車零件損壞，需花大筆資金維修；生活作息不正常，上班開會搞錯方向，老闆交代事項忘記處裡；約會時間、交通混亂大打結，讓情人心情不美麗；買賣購物產生糾紛，傷錢又傷神；會有精神不佳，思緒不清楚，也會有跌倒受傷的現象，可謂人財兩失，要多加小心，讓自己保持清醒理智，才能安然度過水逆。

第三名摩羯座：注意事業，業績下滑

水星逆行進入摩羯座的事業宮位，意味著在工作事業上會有不順利的情況。產業不佳導致事業停頓或工作停擺；與合作夥伴發生糾紛；工作上的電郵無法正常傳送，使得與客戶端產生誤會；跟老闆溝通不良；例行性的工作沒注意到而被刁難。