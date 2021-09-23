中秋一過財運翻倍！「4星座」受財神眷顧　雙魚和天秤正財、偏財運超旺

想知道自己中秋過後會不會受財神的眷顧嗎？知名塔羅牌老師艾菲爾近日就在臉書公布，中秋後財運翻倍的「4星座」，他們將會財源滾滾來，特別是雙魚座與天秤座的人，正、偏財運都超旺。

第四名、雙魚座

火星在你的奴僕宮加持，讓你在工作上有所晉級。過去那種為錢奔波、被經濟壓力追著跑的日子終於能得到緩解，無論是工作上的正財，或是投資理財的偏財，都能轉虧為盈，業績與收入都上升，能有不錯的提升。中秋後工作運提升、財運更是勢如破竹，就連路過買張彩票都能幸運中獎，可說是正偏財旺到老天都無法忽視了。

第三名、天秤座

火星與水星都在你的命宮停留，為你帶來爆棚的正財與偏財運，收入不斷上漲！看著錢財一直進帳，讓你不斷嘴角失守，喜悅藏也藏不住，請你一定要好好把握。特別是創業的人，你的業務、訂單大暴增，找上你的都是有名的廠商與客戶，且你們合作的過程也非常順利，讓你收入滿滿、業績大紅。另外，旺盛的財運也帶動你的好運氣，中秋後你大有升官加薪、抽紅利、獎金的機會，可說是正財、偏財都不放過。

第二名、巨蟹座

目前火星子在巨蟹的事業宮照拂，使你在事業上一路衝衝衝、事事順風順水，就算遇到任何難題都能迅速化解。順利的事業也讓你財運興旺起來，因為你認真負責的工作態度，做起事來也效率滿滿，自然贏得貴人的賞識與認同。在如此好運的時刻，中秋後就是你發大財的最佳時機，請你一定要把握此機會來提升自己的能力，若將來有考慮跳槽也能順利轉職。

第一名、天蠍座

火星停留在你的財帛宮位，這就等同於幫你加薪添財，讓你的財運越燒越旺，這個宮位也代表個人資源、財務、資產。中秋後你的金錢雷達被開啟，你想藉由自己能賺錢的本事，來證明自己存在的價值，而你也積極去開拓其他金源，像是兼職工作或是規劃發展第二事業。另外，近期你的物質慾望也很強烈，所以可能有拼命賺錢也努力花錢的狀況。（編輯：許苡晴）

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