每日星座愛情運勢2021/9/25 本日穩健星水瓶座

總是為摸不透的情感關係食不下嚥？讓塔羅老師Miki來幫你，看看十二星座今天的愛情運勢如何喔！

牡羊座－幸運數字：5 幸運顏色：金色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●●○

財運：●●●●●

節制正：能夠將人際關係調整到完美的平衡點，能讓愛情與友情親情互相影響，大家的感情更融洽，自己心情也會很美好。

金牛座－幸運數字：9 幸運顏色：嫩粉色

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣騎士正：可能會花點錢跟對方一起去吃個大餐或是送個小禮物給對方，兩人的感情也很穩定，可能也會討論一下未來的規劃喔。

雙子座－幸運數字：1 幸運顏色：湖水綠

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

命運之輪逆：感情上似乎會遇到一些莫名的阻力，兩人之間的溝通也會雞同鴨講似的感到很疲憊，建議各位能先找到真正的問題所在，不要把精力浪費在一些雞毛蒜皮的小事情上。

巨蟹座－幸運數字：0 幸運顏色：葡萄紫

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

愚者逆：可能會因為只顧著自己的想法，沒有考慮到對方的感受而有摩擦，維繫感情需要更多互相體諒與溝通。

獅子座－幸運數字：7 幸運顏色：水藍色

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

聖杯騎士逆：在感情上可能會有點三心二意，或是有些其他的誘惑，可能會跟其他異性有點曖昧或是小脫序的狀況，需要自己多把持點。

處女座－幸運數字：3 幸運顏色：奶茶色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●●

金幣八逆：比較懶散的一天，對情感的經營也有可能比較散漫，不想花太多精力在對方身上，也有可能會因為其他事情而忽略對方的感受。

天秤座－幸運數字：8 幸運顏色：螢光粉

整體運：●●○○○

愛情運：●○○○○

財運：●●○○○

權杖六逆：平常在情感關係上居於優勢的各位，今天可能比較容易吃鱉，不管被對方強硬的拒絕或是建議被無情的打槍等，都會造成各位心裡不愉快。

天蠍座－幸運數字：2 幸運顏色：焦糖色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●○○○

寶劍國王逆：整個人比較負面一點，在感情中也對對方比較嚴苛，甚至有許多不合理的要求，也是很難溝通的一天。

射手座－幸運數字：0 幸運顏色：玫瑰金

整體運：●○○○○

愛情運：●●○○○

財運：●○○○○

權杖國王逆：對待情人容易不經意敷衍起來，也比較沒有耐心去傾聽對方，主觀意識太重只會引發更多爭執點，如果真的在氣頭上還是先別亂說話。

魔羯座－幸運數字：6 幸運顏色：白色

整體運：●●○○○

愛情運：●●○○○

財運：●●●○○

力量逆：負面情緒比較大，容易因自己壓力太大而影響到對方，或是外在給予的壓力太大而影響到雙方的情感。

水瓶座－幸運數字：3 幸運顏色：小雞黃

整體運：●●●●○

愛情運：●●●○○

財運：●●●●○

金幣十正：對感情渴求穩定與踏實的感覺，但也會很在意一些實質上的條件，是否能夠成就更進一步的情感狀況。

雙魚座－幸運數字：4 幸運顏色：紫紅色

整體運：●●●○○

愛情運：●●●○○

財運：●●●○○

聖杯十逆：在感情中一切雖然看似美好心裡卻有點美中不足的缺憾，要知道一百分是從內心感受的而不是光看外在條件，要懂得互相包容。