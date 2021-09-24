2021年9/27~10/3 十二星座塔羅運勢：牡羊留意感情破裂，雙子易花冤枉錢

美好的假日總是稍縱即逝，要回到工作崗位上懶洋洋提不起勁，這個禮拜又將面對什麼挑戰呢？先來跟塔羅老師Miki偷瞇一下這星期的星座塔羅運勢，幫自己打打氣準備迎戰囉！

牡羊座：聖杯A逆－環境的變動導致表面上必須強顏歡笑，其實內心是不快樂的。

貴人星座：天秤座

小人星座：巨蟹座

性慾指數：●●●○○

整體：

牡羊座的朋友們這週在情感層面較為薄弱，整體生活上也較為無趣。環境中也許會有不愉快的變動，導致牡羊座的朋友們容易感到不安與不開心。

工作：

要留意身邊是否有虛情假意的小人，表面上好像很和善可親，背地裡卻狠狠的捅你一刀。環境中的波動容易影響到工作情緒。

感情：

溝通不良很難勾起真正的情感流動，很難找到愉快的感覺也很難真正感動。容易感情破裂，要多留意。

金牛座：權杖五正－環境容易出現小人或是繁事干擾，容易應付不暇，要多加留意。

貴人星座：巨蟹座

小人星座：射手座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期金牛座的朋友們身邊容易出現小人，或是有許多雜務令各位疲於應付，各位最難理解的也就是這些沒事找事情的人，雖然事情應該還是能夠順利應付，但還是會很心煩喔。

工作：

工作上也許會出現難纏的競爭對手，或是同陣線的無理取鬧，令金牛座的朋友們很頭痛。這時可能維持低調的把自己應該做的事情都做完比較實在喔。

感情：

這星期金牛座的朋友們對於感情也較為冷漠，無暇放太多重心在感情上。請與另一半好好溝通，否則很容易在混亂中埋下以後爭吵的根源喔！

雙子座：金幣女王逆－容易被購物慾沖昏頭而花了不少冤枉錢，建議能三思而後行。

貴人星座：射手座

小人星座：處女座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙子座的朋友們要注意金錢的流向，尤其雙子座的朋友們在失心瘋的時候也是很爆炸的，很容易被店員鼓吹，一下就花不少冤枉錢買一些自己根本用不到的東西。

工作：

這星期雙子座的朋友們工作上比較難以專心，小心不要因為這樣耽誤了工作進度喔！錢財方面真的要懂得節制喔！

感情：

這週雙子座的朋友們容易讓對方感到些許任性，適度的撒嬌是好的，但過了頭可能會造成對方的困擾喔！

巨蟹座：金幣國王逆－財務狀況不甚理想，脾氣也不大穩定容易衝動，建議做事要有規劃。

貴人星座：魔羯座

小人星座：天秤座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期巨蟹座的朋友們財運不佳，雖然已經盡量克制自己了，錢卻好像還是長了翅膀一樣。建議除了把自己的花費都紀錄下來，也要開始有理財規劃喔。

工作：

這週巨蟹座的朋友們還是別嘗試投資這塊領域，也盡量不要貿然與人合夥，當心錢財一去不復返！

感情：

這星期給對方的態度稍微冷漠了點，也許是因為事情比較多，或是想一個人靜靜。建議能夠與對方談談，不要讓對方擔心喔！

獅子座：金幣八正－專注於耕耘的一週，不管是金錢或是人際都要好好的播種才能收成喔。

貴人星座：水瓶座

小人星座：天蠍座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期獅子座的朋友們會將生活重心放在賺錢或是現實生活上面，也比較容易把注意力放在一個點，不過對於其他方面要小心不要忽略了。

工作：

可能明白了生活還是要務實，而一分耕耘一分收穫，默默的耕耘會有穩定的收入來源，只不過現在是處於播種階段，請好好打好根基吧！

感情：

這星期容易因為忙於工作而冷落對方。單身的獅子座朋友們也會沒什麼時間認識新的朋友或是與朋友相聚。

處女座：教皇正－與他人間溝通無阻，說話很有說服力，也可以當大家溝通的橋梁。

貴人星座：天蠍座

小人星座：牡羊座

性慾指數：●●●●○

整體：

處女座的朋友們平時比較以自己為中心，也比較沉默，算是比較低調的一群人，活在自己的世界，這星期卻會打破沉默開啟與他人的交流，溝通能力也不錯！

工作：

工作上只要是與人溝通的工作都很得心應手，又加上觀察力敏銳，都會很順利，但要注意不要過於油條，反而讓人覺得有點虛假。

感情：

這星期處女座的朋友們與另一半可以說是很有話聊，但也會少了點激情成份。不過這也不是什麼壞事，可以趁這時候多多了解彼此喔！

天秤座：女祭司正－頭腦冷靜清楚的一週，學習力良好，適合思考與下決策的一週。

貴人星座：獅子座

小人星座：金牛座

性慾指數：●○○○○

整體：

天秤座的朋友們這星期頭腦很清楚，洞察力也很好，對於許多事情的判斷都能夠有條有理，能夠把情緒跟要事分開來，可以好好把握。

工作：

工作上的處理能夠條理分明，事情順順利利的完成。頭腦非常清楚，適合思考的一週。學習狀況也非常好，適合學習新事物的一週。

感情：

感情方面這週稍微冷淡了一些，也許是因為重心不會放在感情上，容易讓另一半覺得遭受冷落。建議天秤座的朋友們忙碌之餘，還是要多多關心另一半以免延伸出不必要的麻煩喔。

天蠍座：寶劍女王逆－雖然心思細密，但很容易想太多令人難以捉摸，也容易引人誤會。

貴人星座：雙魚座

小人星座：獅子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期天蠍座的朋友們很容易因為觀察太細膩而演變為想太多，或是有點雞蛋裡挑骨頭的狀況，令人難捉摸，甚至容易讓人誤會好像城府很深。

工作：

這星期對於工作比較沒辦法專心，或是沒辦法很快進入狀況，甚至容易因為跟他人起口角而影響到工作的發展或甚至公司名譽。

感情：

這星期天蠍座的朋友們說話會比較刻薄一點，跟對方無法溝通的時候就很容易說話刺傷對方，要注意自己的態度不要太惡劣，以免讓感情出現無法彌補的裂痕。

射手座：金幣隨從正－能夠發揮專注力在學習上，財運慢慢好轉，學習狀況佳的一週。

貴人星座：雙子座

小人星座：魔羯座

性慾指數：●●●○○

整體：

雖然是月底，但射手座朋友這星期的財務狀況還算不錯，就算還沒領到薪水也都還可以掌控自己用錢的方向。專注力不錯，可以趁這個時候吸收多點新知或是加強技能。

工作：

工作和人際關係上都要謹記要虛心學習，畢竟一山還有一山高，姿態放低點會獲得更多意想不到的收穫

感情：

這週射手座的朋友們重心較不在感情上，但對另一半還是不會太差，尤其在物質上也不會讓對方吃虧。只是因為是感情，所以建議射手座的朋友們就算再忙也要關心一下另一半喔！

魔羯座：金幣A正－財運狀況良好的一週，適合吸收投資資訊或是做些理財規畫。

貴人星座：金牛座

小人星座：水瓶座

性慾指數：●●○○○

整體：

魔羯座的朋友們這星期的財運狀況很好，會有不錯的收入。建議魔羯座的朋友們可以趁這個時候做些投資或是理財規畫喔！

工作：

這星期魔羯座的朋友們按部就班的將自己份內的工作做好準沒錯。不用刻意去討好上司或是攀關係，靠自己的實力就對了！

感情：

這星期魔羯座的朋友們可以考慮帶另一半去吃頓豐盛的大餐，或是買個小禮物送對方，讓感情悄悄的升溫喔！

水瓶座：寶劍騎士正－行動力佳，思緒清楚效率高的一週，思維邏輯很強適合出主意。

貴人星座：牡羊座

小人星座：雙魚座

性慾指數：●●●○○

整體：

水瓶座的朋友們這星期頭腦很清楚，行動力也不錯。不管做什麼都會很有效率喔！只是要留意在人際關係上不要表面上和藹可親背後又另外做一套，可能會惹人不開心喔。

工作：

由於頭腦清楚，效率高，又擁有果斷的判斷能力，所以說這星期在工作上是很順利的，只是如果再溝通方面過於犀利容易引起他人反感。

感情：

也許因為重心都放在工作上，對另一半或許會稍微冷淡些，甚至在人際上也容易讓人覺得過於利益化。要留意這個問題，多花點時間陪伴對方喔！

雙魚座：寶劍五正－容易因為小聰明而看似佔上風，但還是適可而止，不要太囂張喔。

貴人星座：處女座

小人星座：雙子座

性慾指數：●●○○○

整體：

這星期雙魚座的朋友們容易因為聰明的腦袋，而化解一些危機或是從一些狀況裡面自保，可能會有點得意，但是如果得意忘形很容易反被自己的聰明誤囉。

工作：

這星期雙魚座的朋友可能說話會比較機車一點，與同事之間的相處切記要放軟態度，否則如果大家鬧得不愉快，結下日後的不愉快對大家都沒好處。

感情：

雙魚座的朋友們這星期可能與對方相處時容易太過堅持己見而產生口角。太過強硬的溝通容易造成兩敗俱傷的局面，有時候態度軟一點反而能夠以柔克剛。